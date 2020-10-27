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Петросян прокомментировал сообщения о госпитализации с коронавирусом

Ведомости

Народный артист РСФСР, телеведущий Евгений Петросян проходит медицинское обследование и чувствует себя хорошо, об этом он сообщил ТАСС.

«Я себя хорошо чувствую. Я обследуюсь. Не надо панику создавать, дело в том, что все в порядке», – сказал Петросян, не подтвердив данные о заражении коронавирусом.  

Ранее Telegram-канал Life Shot со ссылкой на источник сообщил, что телеведущий госпитализирован в одну из московских больниц с предварительным диагнозом коронавирусная инфекция. 

По данным оперативного штаба, в России за сутки выявили 16 550 новых случаев коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 547 774. Умерли за сутки 320 пациентов, выздоровели 12 844 человека. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 26 589, продолжают лечение 362 245.

Ранее по теме: Роспотребнадзор допустил введение новых ограничений из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных