Петросян прокомментировал сообщения о госпитализации с коронавирусом
Народный артист РСФСР, телеведущий Евгений Петросян проходит медицинское обследование и чувствует себя хорошо, об этом он сообщил ТАСС.
«Я себя хорошо чувствую. Я обследуюсь. Не надо панику создавать, дело в том, что все в порядке», – сказал Петросян, не подтвердив данные о заражении коронавирусом.
Ранее Telegram-канал Life Shot со ссылкой на источник сообщил, что телеведущий госпитализирован в одну из московских больниц с предварительным диагнозом коронавирусная инфекция.
По данным оперативного штаба, в России за сутки выявили 16 550 новых случаев коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 547 774. Умерли за сутки 320 пациентов, выздоровели 12 844 человека. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 26 589, продолжают лечение 362 245.