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Хакеры взломали сайт предвыборного штаба Трампа

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Сайт предвыборного штаба президента США Дональда Трампа был взломан хакерами, сообщила газета The New York Times (NYT).

Корреспондент NYT по кибербезопаности Николь Перлрот на своей странице в Twitter разместила скриншот взломанного сайта предвыборного штаба Трампа. На главной странице сайта было опубликовано следующее сообщение:

«Мир сыт по горло фейками, которые распространяет президент Дональд Трамп. Настало время позволить миру узнать правду». Хакеры якобы взломали несколько устройств и получили доступ к Трамп и его родственникам. В заявлении говорится, что злоумышленники получили информацию о причастности правительства Трампа к появлению коронавируса.

Пресс-секретарь кампании Трампа Тим Мертоу в своем Twitter заявил, что сайт кампании был взломан, однако хакеры не смогли получить конфиденциальные данные, потому что они не хранятся на сайте. Сейчас работа сайта восстановлена, кампания работает с правоохранителями, чтобы установить источник атаки.

3 ноября в США состоятся выборы президента. Кандидатом от республиканской партии является Трамп. Демократы выдвинули бывшего вице-президента Джо Байдена. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных