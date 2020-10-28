Хакеры взломали сайт предвыборного штаба Трампа

Пресс-секретарь кампании Трампа Тим Мертоу в своем Twitter заявил, что сайт кампании был взломан, однако хакеры не смогли получить конфиденциальные данные, потому что они не хранятся на сайте. Сейчас работа сайта восстановлена, кампания работает с правоохранителями, чтобы установить источник атаки.