Хакеры взломали сайт предвыборного штаба Трампа
Сайт предвыборного штаба президента США Дональда Трампа был взломан хакерами, сообщила газета The New York Times (NYT).
Корреспондент NYT по кибербезопаности Николь Перлрот на своей странице в Twitter разместила скриншот взломанного сайта предвыборного штаба Трампа. На главной странице сайта было опубликовано следующее сообщение:
«Мир сыт по горло фейками, которые распространяет президент Дональд Трамп. Настало время позволить миру узнать правду». Хакеры якобы взломали несколько устройств и получили доступ к Трамп и его родственникам. В заявлении говорится, что злоумышленники получили информацию о причастности правительства Трампа к появлению коронавируса.
Пресс-секретарь кампании Трампа Тим Мертоу в своем Twitter заявил, что сайт кампании был взломан, однако хакеры не смогли получить конфиденциальные данные, потому что они не хранятся на сайте. Сейчас работа сайта восстановлена, кампания работает с правоохранителями, чтобы установить источник атаки.
3 ноября в США состоятся выборы президента. Кандидатом от республиканской партии является Трамп. Демократы выдвинули бывшего вице-президента Джо Байдена.