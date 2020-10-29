В Минздраве спрогнозировали снижение активности коронавируса в России

«Мы ожидаем, что вот этот второй подъем, он не будет очень продолжительным. Да, он будет более длительным, чем первый, потому что в принципе он более масштабный. Но, скорее всего, он не будет дольше 2-4 недель. <...> Наверное, три недели продлится, может быть, будет стабилизация», — сказал Чуланов.