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В Минздраве спрогнозировали снижение активности коронавируса в России

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Рост заболеваемости коронавирусом может продлиться около трех недель, затем ситуация стабилизируется, заявил «РИА Новостям» главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

«Мы ожидаем, что вот этот второй подъем, он не будет очень продолжительным. Да, он будет более длительным, чем первый, потому что в принципе он более масштабный. Но, скорее всего, он не будет дольше 2-4 недель. <...> Наверное, три недели продлится, может быть, будет стабилизация», — сказал Чуланов. 

Отвечая на вопрос о возможности третьей волны заболеваемости, инфекционист отметил, что человечество впервые столкнулось с эпидемическим сезоном ОРВИ и коронавируса. Как вирус себя поведет, пока непонятно, добавил Чуланов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, по мнению специалистов, в некоторых регионах еще не закончилась первая волна коронавируса. «Мы не говорим там о какой-то второй волне, до некоторых регионов еще только первая волна докатывается по мнению специалистов», — отметил Путин.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщила, что ситуация с коронавирусом в России продолжает усложняться.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 28 октября, в России зарегистрировано более 1,5 млн случаев заражения коронавирусом, около 1,2 млн пациентов выздоровели. Почти 27 000 умерли. Максимальный суточный прирост заболеваемости коронавирусом был зарегистрирован  26 октября — за сутки было выявлено 17 347 случаев заражения.

Ранее по теме: Путин заявил о дошедшей до регионов первой волне COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных