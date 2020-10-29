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Суд не смог набрать присяжных по делу срочника Шамсутдинова

Ведомости

Военный суд в Чите не смог сформировать коллегию присяжных заседателей по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который обвиняется в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба суда.

«29 октября 2020 г. по уголовному делу в отношении Рамиля Шамсутдинова не удалось сформировать коллегию присяжных заседателей», — говорится в сообщении. Отмечается, что для отбора пригласили 500 человек, а на судебное заседание прибыли лишь 15. Сторонами были заявлены мотивированные отводы, после удовлетворения которых осталось менее 12 кандидатов в присяжные заседатели.

Для добора кандидатов в коллегию присяжные заседателей, которая формируется на закрытом судебном заседании, суд объявил перерыв до 10:39 19 ноября. Пресс-служба суда подчеркивает, что в коллегию нужно избрать восемь человек основных и не менее двух запасных.

В середине сентября Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев. Инцидент произошел в войсковой части № 54160 в закрытом поселке Горный 25 октября прошлого года. В результате расстрела погибли восемь человек, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Шамсутдинову предъявили обвинение в убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных