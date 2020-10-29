Суд не смог набрать присяжных по делу срочника Шамсутдинова

«29 октября 2020 г. по уголовному делу в отношении Рамиля Шамсутдинова не удалось сформировать коллегию присяжных заседателей», — говорится в сообщении. Отмечается, что для отбора пригласили 500 человек, а на судебное заседание прибыли лишь 15. Сторонами были заявлены мотивированные отводы, после удовлетворения которых осталось менее 12 кандидатов в присяжные заседатели.