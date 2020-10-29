Суд не смог набрать присяжных по делу срочника Шамсутдинова
Военный суд в Чите не смог сформировать коллегию присяжных заседателей по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который обвиняется в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба суда.
«29 октября 2020 г. по уголовному делу в отношении Рамиля Шамсутдинова не удалось сформировать коллегию присяжных заседателей», — говорится в сообщении. Отмечается, что для отбора пригласили 500 человек, а на судебное заседание прибыли лишь 15. Сторонами были заявлены мотивированные отводы, после удовлетворения которых осталось менее 12 кандидатов в присяжные заседатели.
Для добора кандидатов в коллегию присяжные заседателей, которая формируется на закрытом судебном заседании, суд объявил перерыв до 10:39 19 ноября. Пресс-служба суда подчеркивает, что в коллегию нужно избрать восемь человек основных и не менее двух запасных.
В середине сентября Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев. Инцидент произошел в войсковой части № 54160 в закрытом поселке Горный 25 октября прошлого года. В результате расстрела погибли восемь человек, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Шамсутдинову предъявили обвинение в убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК).