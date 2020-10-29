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На съемочную группу «Первого канала» напали в Филадельфии

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Съемочная группа российского «Первого канала» подверглась нападению в Филадельфии, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента канала Георгия Олисашвили, который вместе с оператором Максимом Катаевым поехал снимать последствия разграбления магазинов в городе.

«Мы развернулись, чтобы уйти, и в это время появились совсем агрессивные ребята. Мы уже быстрым шагом пошли в машину, понимая, что их интересы очевидны», — сказал Олисашвили. Съемочная группа дошла до машины, но не успела заблокировать двери, которые впоследствии нападавшие стали открывать со всех сторон. У оператора вырвали камеру, после чего тот побежал в толпу ее «отбивать».

«Я ему крикнул: "Давай скорее в машину". Его раз шесть ударили в область головы и шеи. У него сильная гематома у виска, я думаю, от этого удара и было сотрясение, шишки на голове и шее. Диагностировали легкое сотрясение», — рассказал корреспондент.

По его словам, полиция им не помогла, они «посочувствовали, сказали прямо, что шансов никаких нет». Сотрудники правопорядка предложили проводить их в полицейский участок для дачи показаний, но отказались поехать на место происшествия, аргументировав это тем, что «там слишком опасно». В результате полиция опросила пострадавших по телефону – «спросили приметы, сколько человек нападало и так далее».

Акции против расизма и жестокости полиции в США начались после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, умершего после того, как полицейский задержал его удушающим приемом. Первые акции протеста прошли в Миннеаполисе, где жил Флойд, позднее они начались в Нью-Йорке, Вашингтоне, Филадельфии, Индианаполисе и других крупных городах страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных