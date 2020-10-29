На съемочную группу «Первого канала» напали в Филадельфии
Съемочная группа российского «Первого канала» подверглась нападению в Филадельфии, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента канала Георгия Олисашвили, который вместе с оператором Максимом Катаевым поехал снимать последствия разграбления магазинов в городе.
«Мы развернулись, чтобы уйти, и в это время появились совсем агрессивные ребята. Мы уже быстрым шагом пошли в машину, понимая, что их интересы очевидны», — сказал Олисашвили. Съемочная группа дошла до машины, но не успела заблокировать двери, которые впоследствии нападавшие стали открывать со всех сторон. У оператора вырвали камеру, после чего тот побежал в толпу ее «отбивать».
«Я ему крикнул: "Давай скорее в машину". Его раз шесть ударили в область головы и шеи. У него сильная гематома у виска, я думаю, от этого удара и было сотрясение, шишки на голове и шее. Диагностировали легкое сотрясение», — рассказал корреспондент.
По его словам, полиция им не помогла, они «посочувствовали, сказали прямо, что шансов никаких нет». Сотрудники правопорядка предложили проводить их в полицейский участок для дачи показаний, но отказались поехать на место происшествия, аргументировав это тем, что «там слишком опасно». В результате полиция опросила пострадавших по телефону – «спросили приметы, сколько человек нападало и так далее».
Акции против расизма и жестокости полиции в США начались после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, умершего после того, как полицейский задержал его удушающим приемом. Первые акции протеста прошли в Миннеаполисе, где жил Флойд, позднее они начались в Нью-Йорке, Вашингтоне, Филадельфии, Индианаполисе и других крупных городах страны.