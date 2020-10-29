На съемочную группу «Первого канала» напали в Филадельфии

«Мы развернулись, чтобы уйти, и в это время появились совсем агрессивные ребята. Мы уже быстрым шагом пошли в машину, понимая, что их интересы очевидны», — сказал Олисашвили. Съемочная группа дошла до машины, но не успела заблокировать двери, которые впоследствии нападавшие стали открывать со всех сторон. У оператора вырвали камеру, после чего тот побежал в толпу ее «отбивать».