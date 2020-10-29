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В офисе «Яндекс.Такси» задержали облившегося бензином мужчину

Ведомости

Полиция задержала 45-летнего мужчину, который облился бензином в офисе «Яндекс.Такси» и требовал встречи с гендиректором, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Москве.

«Сотрудниками полиции в территориальный ОМВД для разбирательства доставлен 45-летний гражданин, который угрожал причинить себе вред, находясь в офисе одной из организаций в Огородном проезде», — заявили в ведомстве.

О том, что мужчина облил себя бензином и требовал встречи с руководством компании стало известно ранее сегодня. По предварительным данным, это был таксист, у которого произошел конфликт с экс-работодателем, пишет агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных