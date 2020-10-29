В офисе «Яндекс.Такси» задержали облившегося бензином мужчину
«Сотрудниками полиции в территориальный ОМВД для разбирательства доставлен 45-летний гражданин, который угрожал причинить себе вред, находясь в офисе одной из организаций в Огородном проезде», — заявили в ведомстве.
О том, что мужчина облил себя бензином и требовал встречи с руководством компании стало известно ранее сегодня. По предварительным данным, это был таксист, у которого произошел конфликт с экс-работодателем, пишет агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах.