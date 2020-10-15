«Яндекс.Такси» оштрафуют за нарушение водителями санитарных норм

По данным ведомства, таксисты не использовали маски и перчатки, не проводили дезинфекцию салона автомобиля после каждой поездки и ежедневную дезинфекцию самой машины, а также не снабдили транспортное средство кожными антисептиками для обработки рук. Кроме того, выяснилось, что водители не сдают тесты на коронавирус.