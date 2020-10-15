«Яндекс.Такси» оштрафуют за нарушение водителями санитарных норм
Управление Роспотребнадзора по Москве в ходе 205 проверок столичных такси обнаружило, что часть водителей не выполняют требования санитарного законодательства, и выписало нарушителям 20 протоколов об административном правонарушении, сообщается на официальном сайте ведомства.
По данным ведомства, таксисты не использовали маски и перчатки, не проводили дезинфекцию салона автомобиля после каждой поездки и ежедневную дезинфекцию самой машины, а также не снабдили транспортное средство кожными антисептиками для обработки рук. Кроме того, выяснилось, что водители не сдают тесты на коронавирус.
Роспотребнадзор выпишет протокол и самому агрегатору такси. «Учитывая тот факт, что вышеперечисленные нарушения были совершены перевозчиками при выполнении заказов от агрегатора «Яндекс.Такси», в отношении последнего также направлено уведомление о явке для составления протокола об административном правонарушении по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ», — сказано в заявлении ведомства.
В соответствии с КоАП РФ, за подобное нарушение компания «Яндекс. Такси» как юрлицо может быть оштрафована на сумму до 500 000 руб. или же ее заставят приостановить свою деятельность на срок до 90 суток. Для должностных лиц штраф за аналогичное нарушение составляет 50 000 — 100 000 руб.
Москва является лидером среди российских городов по количеству жителей, заболевших коронавирусом. По данным оперштаба на 15 октября, их число составляет 347 946 человек. За последние сутки вирус обнаружен у 3942 человек. Умерло 57 пациентов. Общее количество смертей от COVID-19 в Москве достигло 5796.