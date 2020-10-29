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Власти Москвы не планируют вводить пропускной режим

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Московские власти не планируют вводить в столице пропускной режим, следует из сообщения на сайте мэра Москвы.

«Сейчас делать этого не планируется», – говорится в сообщении в ответ на вопрос о том, будет ли введен пропускной режим.

В мэрии напомнили, что соблюдать домашний режим с 28 сентября обязаны москвичи старше 65 лет, имеющие хронические заболевания и беременные. При этом выход из дома не считается нарушением, прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются.

Прибывшим в Москву из других регионов не требуется соблюдать домашний режим. Тем, кто приехал из-за границы, необходимо в течение трех дней сдать тест на коронавирус и оставаться дома до получения результатов, которые затем надо будет загрузить в специальную форму на портале госуслуг.

Ограничительные меры в Москве поэтапно вводились с конца сентября. 28 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении до 29 ноября действующих в городе ограничений из-за коронавируса, в том числе, требование о переводе на удаленку не менее 30% сотрудников, режим самоизоляции для людей из группы риска, систему чекинов для работающих ночью кафе и ресторанов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных