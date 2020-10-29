Власти Москвы не планируют вводить пропускной режим

Прибывшим в Москву из других регионов не требуется соблюдать домашний режим. Тем, кто приехал из-за границы, необходимо в течение трех дней сдать тест на коронавирус и оставаться дома до получения результатов, которые затем надо будет загрузить в специальную форму на портале госуслуг.