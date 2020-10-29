Власти Москвы не планируют вводить пропускной режим
Московские власти не планируют вводить в столице пропускной режим, следует из сообщения на сайте мэра Москвы.
«Сейчас делать этого не планируется», – говорится в сообщении в ответ на вопрос о том, будет ли введен пропускной режим.
В мэрии напомнили, что соблюдать домашний режим с 28 сентября обязаны москвичи старше 65 лет, имеющие хронические заболевания и беременные. При этом выход из дома не считается нарушением, прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются.
Прибывшим в Москву из других регионов не требуется соблюдать домашний режим. Тем, кто приехал из-за границы, необходимо в течение трех дней сдать тест на коронавирус и оставаться дома до получения результатов, которые затем надо будет загрузить в специальную форму на портале госуслуг.
Ограничительные меры в Москве поэтапно вводились с конца сентября. 28 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении до 29 ноября действующих в городе ограничений из-за коронавируса, в том числе, требование о переводе на удаленку не менее 30% сотрудников, режим самоизоляции для людей из группы риска, систему чекинов для работающих ночью кафе и ресторанов.