«Коммерсантъ»: систему QR-кодов в Москве могут распространить на весь общепит

Собеседник издания на рынке общепита отметил, что такая мера может быть введена со 2 ноября. Еще два источника в крупных ресторанных сетях подтвердили, что вопрос обсуждается правительством Москвы. По словам главы департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка, он не знает о планах распространить систему чекинов на дневное время. «Тем не менее мы видим, что многие заведения добровольно подключаются к ней. После бурной реакции на заявление Роспотребнадзора ряд рестораторов выступали с подобной инициативой сами», — сказал Немерюк.