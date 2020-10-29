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«Коммерсантъ»: систему QR-кодов в Москве могут распространить на весь общепит

Ведомости

Правительство Москвы может распространить систему регистрации с помощью QR-кодов и СМС на кафе и рестораны, которые работают днем, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. 

Собеседник издания на рынке общепита отметил, что такая мера может быть введена со 2 ноября. Еще два источника в крупных ресторанных сетях подтвердили, что вопрос обсуждается правительством Москвы. По словам главы департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка, он не знает о планах распространить систему чекинов на дневное время. «Тем не менее мы видим, что многие заведения добровольно подключаются к ней. После бурной реакции на заявление Роспотребнадзора ряд рестораторов выступали с подобной инициативой сами», — сказал Немерюк. 

Ограничительные меры в Москве поэтапно вводились с конца сентября. С 19 октября доступ в бары, работающие ночью, дискотеки и ночные кубы Москвы стал возможен только через систему чекинов: при условии регистрации номеров телефонов с помощью QR-кодов или отправки СМС на специальный короткий номер 7377. 27 октября Роспотребнадзор рекомендовал властям регионов ограничить работу ресторанов и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00.

27 октября Роспотребнадзор рекомендовал властям регионов ограничить работу ресторанов и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00. В Москве закрывать ночные клубы по рекомендации ведомства не стали.

28 октября мэр Москвы Сергей Собянин продлил действие системы до 29 ноября. Также продлены другие ограничения по коронавирусу: дистанционный режим учебы для старших школьников и домашний режим для пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

Ранее по теме: Собянин продлил действующие в Москве ограничения из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных