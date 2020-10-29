«Коммерсантъ»: систему QR-кодов в Москве могут распространить на весь общепит
Правительство Москвы может распространить систему регистрации с помощью QR-кодов и СМС на кафе и рестораны, которые работают днем, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Собеседник издания на рынке общепита отметил, что такая мера может быть введена со 2 ноября. Еще два источника в крупных ресторанных сетях подтвердили, что вопрос обсуждается правительством Москвы. По словам главы департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка, он не знает о планах распространить систему чекинов на дневное время. «Тем не менее мы видим, что многие заведения добровольно подключаются к ней. После бурной реакции на заявление Роспотребнадзора ряд рестораторов выступали с подобной инициативой сами», — сказал Немерюк.
Ограничительные меры в Москве поэтапно вводились с конца сентября. С 19 октября доступ в бары, работающие ночью, дискотеки и ночные кубы Москвы стал возможен только через систему чекинов: при условии регистрации номеров телефонов с помощью QR-кодов или отправки СМС на специальный короткий номер 7377. 27 октября Роспотребнадзор рекомендовал властям регионов ограничить работу ресторанов и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00.
27 октября Роспотребнадзор рекомендовал властям регионов ограничить работу ресторанов и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00. В Москве закрывать ночные клубы по рекомендации ведомства не стали.
28 октября мэр Москвы Сергей Собянин продлил действие системы до 29 ноября. Также продлены другие ограничения по коронавирусу: дистанционный режим учебы для старших школьников и домашний режим для пожилых и людей с хроническими заболеваниями.