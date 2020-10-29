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Эксперт объяснил требование Минздрава согласовывать комментарии о коронавирусе

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Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян прокомментировал обращение Минздрава к руководителям подведомственных учреждений и главным внештатным специалистам с требованием согласовывать с министерством любые комментарии и публичные заявления по теме коронавируса. По его словам, такое требование вызвано необходимостью сокращения количества прогностических комментариев в пользу четкого набора рекомендаций. 

«Действительно, чем меньше будет прогностических выступлений, а будет именно четкий набор рекомендаций, как надо действовать и какие новые нововведения в протоколах или в контроле за самочувствием человека есть, тем лучше», — сказал Кирьян на пресс-конференции в онлайн-формате.

В целом, по словам эксперта, в нынешней ситуации, когда необходимо «очень аккуратно и взвешенно» озвучивать позицию по текущему состоянию заболевших и прогнозу, течению заболевания, желательно, чтобы был единый информационный центр. Специалисты, в свою очередь, могут дополнять эту информацию фактами.

«Иначе это превращается в такую спираль: появляется какой-то опасный, интересный или серьезный прогноз, СМИ естественно реагируют и тиражируют, потребитель получает только один сигнал: что все хуже, либо тревожнее, либо неопределеннее. Врачи уже работают как психотерапевты, а диагностика — как успокоительное средство», — добавил он.

28 октября РБК со ссылкой на письмо, подписанное министром здравоохранения Михаилом Мурашко, сообщило, что министерство здравоохранения России обязало руководителей подведомственных учреждений и главных внештатных специалистов согласовывать с ведомством любые комментарии и публичные заявления по теме новой коронавирусной инфекции. В пресс-службе Минздрава объяснили эту меру повышением эффективности информирования населения о мерах по противодействию распространению и профилактике коронавируса.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что такое обращение Минздрава обусловлено необходимостью обеспечить доступ людей к достоверной информации.

Ранее по теме: Минздрав обязал врачей согласовывать все комментарии по коронавирусу

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных