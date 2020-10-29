Эксперт объяснил требование Минздрава согласовывать комментарии о коронавирусе
Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян прокомментировал обращение Минздрава к руководителям подведомственных учреждений и главным внештатным специалистам с требованием согласовывать с министерством любые комментарии и публичные заявления по теме коронавируса. По его словам, такое требование вызвано необходимостью сокращения количества прогностических комментариев в пользу четкого набора рекомендаций.
«Действительно, чем меньше будет прогностических выступлений, а будет именно четкий набор рекомендаций, как надо действовать и какие новые нововведения в протоколах или в контроле за самочувствием человека есть, тем лучше», — сказал Кирьян на пресс-конференции в онлайн-формате.
В целом, по словам эксперта, в нынешней ситуации, когда необходимо «очень аккуратно и взвешенно» озвучивать позицию по текущему состоянию заболевших и прогнозу, течению заболевания, желательно, чтобы был единый информационный центр. Специалисты, в свою очередь, могут дополнять эту информацию фактами.
«Иначе это превращается в такую спираль: появляется какой-то опасный, интересный или серьезный прогноз, СМИ естественно реагируют и тиражируют, потребитель получает только один сигнал: что все хуже, либо тревожнее, либо неопределеннее. Врачи уже работают как психотерапевты, а диагностика — как успокоительное средство», — добавил он.
28 октября РБК со ссылкой на письмо, подписанное министром здравоохранения Михаилом Мурашко, сообщило, что министерство здравоохранения России обязало руководителей подведомственных учреждений и главных внештатных специалистов согласовывать с ведомством любые комментарии и публичные заявления по теме новой коронавирусной инфекции. В пресс-службе Минздрава объяснили эту меру повышением эффективности информирования населения о мерах по противодействию распространению и профилактике коронавируса.
Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что такое обращение Минздрава обусловлено необходимостью обеспечить доступ людей к достоверной информации.