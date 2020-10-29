Эксперт объяснил требование Минздрава согласовывать комментарии о коронавирусе

«Действительно, чем меньше будет прогностических выступлений, а будет именно четкий набор рекомендаций, как надо действовать и какие новые нововведения в протоколах или в контроле за самочувствием человека есть, тем лучше», — сказал Кирьян на пресс-конференции в онлайн-формате.