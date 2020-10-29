МИД потребовал расследовать нападение на журналистов «Первого канала» в США
Министерство иностранных дел требует тщательно расследовать инцидент с нападением на съемочную группу «Первого канала» в американской Филадельфии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.
«Мы, конечно, требуем от Вашингтона тщательно расследовать все инциденты нападения на представителей СМИ, нас интересуют наши коллеги, российские журналисты», — цитирует Захарову ТАСС.
Ранее сегодня стало известно, что съемочная группа российского «Первого канала» подверглась нападению в Филадельфии. Полицейские не помогли журналистам, они «посочувствовали, сказали прямо, что шансов никаких нет». Сотрудники правопорядка предложили проводить пострадавших в полицейский участок для дачи показаний, но отказались поехать на место происшествия, аргументировав это тем, что «там слишком опасно».
Захарова отметила, что в российском МИД «возмущены вопиющим бездействием представителей правоохранительных органов США», которых не оказалось рядом в момент нападения и которые не оказали содействие журналистам после него.