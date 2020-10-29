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МИД потребовал расследовать нападение на журналистов «Первого канала» в США

Ведомости

Министерство иностранных дел требует тщательно расследовать инцидент с нападением на съемочную группу «Первого канала» в американской Филадельфии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга. 

«Мы, конечно, требуем от Вашингтона тщательно расследовать все инциденты нападения на представителей СМИ, нас интересуют наши коллеги, российские журналисты», — цитирует Захарову ТАСС. 

Ранее сегодня стало известно, что съемочная группа российского «Первого канала» подверглась нападению в Филадельфии. Полицейские не помогли журналистам, они «посочувствовали, сказали прямо, что шансов никаких нет». Сотрудники правопорядка предложили проводить пострадавших в полицейский участок для дачи показаний, но отказались поехать на место происшествия, аргументировав это тем, что «там слишком опасно». 

Захарова отметила, что в российском МИД «возмущены вопиющим бездействием представителей правоохранительных органов США», которых не оказалось рядом в момент нападения и которые не оказали содействие журналистам после него.

Ранее по теме: На съемочную группу «Первого канала» напали в Филадельфии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных