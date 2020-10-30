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Иммунолог назвал условие победы над коронавирусом

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Пандемия коронавируса остановится после того, как иммунная прослойка достигнет 80%, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на врача-иммунолога, специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова.

«Пандемия притормозится, когда будет достигнута иммунная прослойка 60% и выше. После 70-80% – остановится. И переболеют те, кто не контактировал за этот период», — сказал Жемчугов. Он отметил, что пока ждать остановки распространения коронавируса от принятых мер не стоит, сейчас происходит его «притормаживание».

Главный показатель того, что система здравоохранения справляется с вирусом, это динамика прироста количества погибших от COVID-19. «Если будет расти количество погибших, значит, она не справляется, значит, где-то чего-то не хватает», — объяснил врач.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, по мнению специалистов, в некоторых регионах еще не закончилась первая волна коронавируса. «Мы не говорим там о какой-то второй волне, до некоторых регионов еще только первая волна докатывается», — отметил Путин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неуместным вопрос о сроках победы над коронавирусом, так как многое о нем пока не известно.

По данным оперативного штаба, в России за сутки выявили 18 283 новых случая коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 599 976. Умерли за сутки 355 пациентов, выздоровели 14 519 человек. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 27 656, продолжают лечение 371 760 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных