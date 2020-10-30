Иммунолог назвал условие победы над коронавирусом

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, по мнению специалистов, в некоторых регионах еще не закончилась первая волна коронавируса. «Мы не говорим там о какой-то второй волне, до некоторых регионов еще только первая волна докатывается», — отметил Путин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неуместным вопрос о сроках победы над коронавирусом, так как многое о нем пока не известно.