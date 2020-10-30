В Забайкалье Минздрав начал проверку после смерти женщины с коронавирусом
Минздрав Забайкальского края начал служебную проверку по факту смерти 64-летней жительницы Читы, которая накануне опубликовала видео, где рассказала, что болеет коронавирусом, страдает от высокой температуры и нехватки кислорода и долго ждет приезда скорой помощи, сообщила пресс-служба местного ведомства.
«Читинку госпитализировали 28 октября. На следующий день женщина скончалась. Минздрав Забайкальского края начал служебную проверку в подведомственных учреждениях, ответственных за организацию медицинской помощи данной пациентки», — сказано в сообщении.
По данным оперштаба, 30 октября в Забайкальском крае выявлено 232 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших в регионе составляет 11 327 человек. Из них 137 человек умерли, 7844 выздоровели.
21 октября проверку по факту смерти в больнице Ростова-на-Дону 13 пациентов с коронавирусом, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, начал Росздравнадзор. Министр здравоохранения Михаил Мурашко поручил провести проверку после жалоб местных медиков, которые долгое время не могли передать в стационар пациентку с подозрением на коронавирус.
Сегодня в России был зафиксирован максимальный за все время пандемии суточный прирост граждан, заболевших коронавирусом — 18 283. Общее число заражений в стране достигло 1 599 976. В целом в результате заболевания COVID-19 умерло 27 656 человек. Число выздоровевших, по данным на 30 октября, составляет 1 200 560 россиян.