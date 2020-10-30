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В Забайкалье Минздрав начал проверку после смерти женщины с коронавирусом

Ведомости

Минздрав Забайкальского края начал служебную проверку по факту смерти 64-летней жительницы Читы, которая накануне опубликовала видео, где рассказала, что болеет коронавирусом, страдает от высокой температуры и нехватки кислорода и долго ждет приезда скорой помощи, сообщила пресс-служба местного ведомства.

«Читинку госпитализировали 28 октября. На следующий день женщина скончалась. Минздрав Забайкальского края начал служебную проверку в подведомственных учреждениях, ответственных за организацию медицинской помощи данной пациентки», — сказано в сообщении.

По данным оперштаба, 30 октября в Забайкальском крае выявлено 232 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших в регионе составляет 11 327 человек. Из них 137 человек умерли, 7844 выздоровели.

21 октября проверку по факту смерти в больнице Ростова-на-Дону 13 пациентов с коронавирусом, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, начал Росздравнадзор. Министр здравоохранения Михаил Мурашко поручил провести проверку после жалоб местных медиков, которые долгое время не могли передать в стационар пациентку с подозрением на коронавирус.

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Сегодня в России был зафиксирован максимальный за все время пандемии суточный прирост граждан, заболевших коронавирусом — 18 283. Общее число заражений в стране достигло 1 599 976. В целом в результате заболевания COVID-19 умерло 27 656 человек. Число выздоровевших, по данным на 30 октября, составляет 1 200 560 россиян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных