В Забайкалье Минздрав начал проверку после смерти женщины с коронавирусом

Сегодня в России был зафиксирован максимальный за все время пандемии суточный прирост граждан, заболевших коронавирусом — 18 283. Общее число заражений в стране достигло 1 599 976. В целом в результате заболевания COVID-19 умерло 27 656 человек. Число выздоровевших, по данным на 30 октября, составляет 1 200 560 россиян.