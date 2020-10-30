Глава СПЧ призвал не закупаться продуктами впрок

«Скоро пройдет, это очень локально. Мы прошли новую волну, было много волнений по поводу магазинов, по поводу продуктов, но все же помнят, что ничего стадного не произошло и гречку закупать не надо. С продуктами у нас все в порядке, и с туалетной бумагой, надеюсь, тоже. Система работает прекрасно», — рассказал Фадеев (цитата по РИА Новости).