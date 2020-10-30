Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Глава СПЧ призвал не закупаться продуктами впрок

Ведомости

Продуктов в российских магазинах достаточно, закупаться ими впрок не нужно, несмотря на пандемию коронавируса, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

«Скоро пройдет, это очень локально. Мы прошли новую волну, было много волнений по поводу магазинов, по поводу продуктов, но все же помнят, что ничего стадного не произошло и гречку закупать не надо. С продуктами у нас все в порядке, и с туалетной бумагой, надеюсь, тоже. Система работает прекрасно», — рассказал Фадеев (цитата по РИА Новости). 

Ранее РБК сообщил со ссылкой на исследование агрегатора объявлений «Юла» и агентства ResearchMe, что граждане стали закупать больше продуктов из страха нового карантина и закрытия магазинов на фоне пандемии

«Ведомости» ранее сообщили со ссылкой на аналитиков международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, что 64% молодых семей заявили о нехватке денег на другие товары, кроме еды и одежды. 

Ранее по теме: Главной жертвой коронакризиса стали молодые семьи

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных