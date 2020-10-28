Главной жертвой коронакризиса стали молодые семьи

Эксперты убеждены, что оставшимся за бортом рынка труда во время первой волны пандемии будет гораздо сложнее в будущем бороться за место. «Возраст наиболее пострадавшей категории не позволяет им предложить рынку те специфические компетенции, которые предполагают оплату на среднем уровне и выше», – поясняет Олег Чередниченко, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова. Эти компетенции, по его мнению, связаны с необходимостью ускоренного перехода и функционирования бизнес-процессов в удаленном формате, а молодежь просто не успела приобрести таких навыков. «К тому же работодатели отдают предпочтение кандидатам, успевшим зарекомендовать себя. Остаются лишь те низкоквалифицированные «технические» позиции, где не требуются глубокие специализированные знания, но и оплата по которым не предполагает существенной финансовой мотивации», – отмечает Чередниченко. По мнению эксперта, «в долгосрочной перспективе формат подготовки кадров для экономики и специфику получения ими компетенций следует пересмотреть, так как требования к персоналу уже вряд ли вернутся к тому, что можно было наблюдать в допандемийной реальности».