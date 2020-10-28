Главной жертвой коронакризиса стали молодые семьи

Главной жертвой коронакризиса стали молодые семьиДвум из трех молодых семей во время пандемии хватало денег только на еду и одежду
Во II квартале доля российских семей, доходы которых позволяют покупать лишь еду и одежду, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась незначительно – до 49,9% против 49,5%. При этом почти две трети (64%) молодых семей, где возраст супругов составил от 18 до 25 лет, заявили о нехватке денег на другие товары, помимо еды и одежды, выяснили аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, проанализировав опросные данные Росстата об уровне оценки домохозяйствами своего финансового состояния. Год назад доля молодых пар, у которых все деньги уходили на еду и одежду, была на треть меньше – 49,7%. При этом во II квартале 2019 г. молодые семьи считались более благополучными по сравнению с многодетными, неполными семьями или семьями пенсионеров.
Несладко пришлось в кризис и неработающим пенсионерам – среди них позволить себе что-либо, кроме еды и одежды, не могли 62,4% (годом ранее – 58,8%). А вот семьи с детьми, особенно многодетные, в первую волну пандемии стали жить лучше. В этой категории доля респондентов, заявивших о наличии трудностей при покупке товаров длительного пользования, сократилась в годовом выражении на десятую часть до 50,5%. Авторы исследования объяснили это тем, что именно данная категория граждан получила существенные выплаты от государства.
Одной из причин того, что молодые семьи больше других финансово пострадали в кризис, авторы исследования считают тот факт, что молодые люди часто выбирают работу в сфере услуг, а она больше всего пострадала из-за карантинных ограничений и падения спроса. «При этом молодые супруги, у которых еще нет детей, не получили той помощи, которую государство оказало семьям с детьми. Кроме того, при оптимизации штата часто под сокращение попадают молодые специалисты. Не будем забывать также, что у молодежи в большинстве случаев отсутствуют накопления на черный день», – говорит президент FinExpertiza Елена Трубникова.
Трубникова убеждена, что усиление имущественного неравенства может стать одним из ключевых экономических и социальных последствий пандемии. «Влияние коронавирусного кризиса на благосостояние населения оказалось крайне неравномерным: зарплаты сохранивших свои места работников крупных и средних предприятий выросли, в то время как заработки занятых в малом бизнесе и неформальном секторе, а также доходы предпринимателей обвалились», – отмечает она.
Эксперты убеждены, что оставшимся за бортом рынка труда во время первой волны пандемии будет гораздо сложнее в будущем бороться за место. «Возраст наиболее пострадавшей категории не позволяет им предложить рынку те специфические компетенции, которые предполагают оплату на среднем уровне и выше», – поясняет Олег Чередниченко, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова. Эти компетенции, по его мнению, связаны с необходимостью ускоренного перехода и функционирования бизнес-процессов в удаленном формате, а молодежь просто не успела приобрести таких навыков. «К тому же работодатели отдают предпочтение кандидатам, успевшим зарекомендовать себя. Остаются лишь те низкоквалифицированные «технические» позиции, где не требуются глубокие специализированные знания, но и оплата по которым не предполагает существенной финансовой мотивации», – отмечает Чередниченко. По мнению эксперта, «в долгосрочной перспективе формат подготовки кадров для экономики и специфику получения ими компетенций следует пересмотреть, так как требования к персоналу уже вряд ли вернутся к тому, что можно было наблюдать в допандемийной реальности».
О том, что во вторую волну коронавируса рассчитывать на серьезную финансовую поддержку государства гражданам не приходится, по мнению экспертов, говорит и новый проект федерального бюджета. При этом именно молодежь снова рискует оказаться под ударом. «Сейчас понимания, как может развиваться ситуация, стало больше, чем в первую волну, это мы видим по более мягким ограничениям. Если поддержка со стороны государства и будет, то лишь при возникновении высокой социальной напряженности. Так что с высокой долей вероятности можно предсказать, что сфера услуг и развлечений, где чаще всего занята молодежь, пострадает больше других и в эту волну пандемии», – считает Сергей Хестанов, доцент РАНХиГС.