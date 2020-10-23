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Россияне вновь экономят на ресторанах и запасаются лекарствами

Население вернулось к потребительским шаблонам первой волны пандемии
Екатерина Шохина
Россияне опять сменили рестораны на аптеки /Максим Стулов / Ведомости

Потребительские расходы россиян вновь стали снижаться: в период с 12 по 18 октября они оказались на 2,8% ниже, чем за тот же период 2019 г. Снижение за последние четыре недели составило 2,4% в годовом выражении. Такие данные представил аналитический портал «Сбериндекс». Индекс потребительской активности SberIndex.ru за неделю опустился с 73,9 до 72,8 пункта. Это, по мнению аналитиков «Сбериндекса», тоже указывает на постепенное возвращение потребителей к режиму экономии.

При этом покупатели меняют свое поведение по шаблону первой волны пандемии в апреле – мае. Один из характерных признаков – смещение спроса в продовольственные категории из сервисных: падение в секторе услуг ускорилось и превысило 20% в годовом выражении. Как и весной, спрос падает в сегментах авиабилетов (минус 54,1% год к году), отелей (минус 66,4%), кафе и ресторанов (минус 27%), салонов красоты (минус 26,6%). «С введением удаленного режима работы и ростом числа заболевших количество посетителей кафе и ресторанов заметно снизилось как в России в целом, так и в Москве в частности», – объясняют аналитики «Сбериндекса». Оборот в кафе и ресторанах Москвы упал почти на четверть по сравнению с последней неделей сентября. При этом уже третью неделю подряд он остается высоким в категории «лекарства и медицинские товары». В период с 12 по 18 октября прирост ускорился до 24,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года против 17,2% неделей ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных