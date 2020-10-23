Россияне вновь экономят на ресторанах и запасаются лекарствами

При этом покупатели меняют свое поведение по шаблону первой волны пандемии в апреле – мае. Один из характерных признаков – смещение спроса в продовольственные категории из сервисных: падение в секторе услуг ускорилось и превысило 20% в годовом выражении. Как и весной, спрос падает в сегментах авиабилетов (минус 54,1% год к году), отелей (минус 66,4%), кафе и ресторанов (минус 27%), салонов красоты (минус 26,6%). «С введением удаленного режима работы и ростом числа заболевших количество посетителей кафе и ресторанов заметно снизилось как в России в целом, так и в Москве в частности», – объясняют аналитики «Сбериндекса». Оборот в кафе и ресторанах Москвы упал почти на четверть по сравнению с последней неделей сентября. При этом уже третью неделю подряд он остается высоким в категории «лекарства и медицинские товары». В период с 12 по 18 октября прирост ускорился до 24,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года против 17,2% неделей ранее.