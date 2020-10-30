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Глава Минздрава Мурашко вышел из самоизоляции

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вышел из самоизоляции после трех отрицательных тестов на коронавирус, сообщил его помощник Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

«Министр здравоохранения Михаил Мурашко вышел с самоизоляции и вернулся к исполнению обязанностей в очном формате – в министерстве. Три ПЦР-теста на COVID-19 показали отрицательный результат», — говорится в сообщении. Помощник министра уточнил, что сегодня Мурашко провел несколько совещаний с руководством Минздрава, а также принял участие в ряде мероприятий.

22 октября Кузнецов сообщил, что Мурашко самоизолируется из-за коронавируса у члена семьи. С начала пандемии коронавирусом переболели министр культуры Ольга Любимова, министр науки и образования Валерий Фальков, министр строительства Владимир Якушев, а также премьер-министр Михаил Мишустин. 

По данным оперативного штаба, в России за сутки выявили 18 283 новых случая коронавируса – максимум с начала пандемии. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 599 976. Умерли за сутки 355 пациентов, выздоровели 14 519 человек. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 27 656, продолжают лечение 371 760 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных