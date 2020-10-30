Глава Минздрава Мурашко вышел из самоизоляции
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вышел из самоизоляции после трех отрицательных тестов на коронавирус, сообщил его помощник Алексей Кузнецов, передает ТАСС.
«Министр здравоохранения Михаил Мурашко вышел с самоизоляции и вернулся к исполнению обязанностей в очном формате – в министерстве. Три ПЦР-теста на COVID-19 показали отрицательный результат», — говорится в сообщении. Помощник министра уточнил, что сегодня Мурашко провел несколько совещаний с руководством Минздрава, а также принял участие в ряде мероприятий.
22 октября Кузнецов сообщил, что Мурашко самоизолируется из-за коронавируса у члена семьи. С начала пандемии коронавирусом переболели министр культуры Ольга Любимова, министр науки и образования Валерий Фальков, министр строительства Владимир Якушев, а также премьер-министр Михаил Мишустин.
По данным оперативного штаба, в России за сутки выявили 18 283 новых случая коронавируса – максимум с начала пандемии. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 599 976. Умерли за сутки 355 пациентов, выздоровели 14 519 человек. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 27 656, продолжают лечение 371 760 человек.