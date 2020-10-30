Глава Минздрава Мурашко вышел из самоизоляции

«Министр здравоохранения Михаил Мурашко вышел с самоизоляции и вернулся к исполнению обязанностей в очном формате – в министерстве. Три ПЦР-теста на COVID-19 показали отрицательный результат», — говорится в сообщении. Помощник министра уточнил, что сегодня Мурашко провел несколько совещаний с руководством Минздрава, а также принял участие в ряде мероприятий.