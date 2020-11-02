Ученые назвали срок сохранения антител к коронавирусу
Антитела к коронавирусу у пациентов, перенесших COVID-19 в легкой или средней форме, сохраняются в течение пяти месяцев, говорится в исследовании ученых из медицинской школы Ирана Маунт-Синай в Нью Йорке, опубликованном в журнале Science.
Ученые проанализировали данные более 30 000 пациентов, прошедших скрининг в медицинском центре Март-Синай. По данным врачей, более 90% заразившихся коронавирусом выработали нейтрализующие вирус антитела, которые сохранялись в течение нескольких месяцев.
Ранее директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что иммунитет к коронавирусу может сохраняться у пациента от трех до шести месяцев в зависимости от физиологических особенностей человека и степени тяжести перенесенного заболевания.
Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом. По данным на 1 ноября, в России зарегистрировано более 1,6 млн случаев заражения коронавирусом. Более 1,2 млн пациентов выздоровели от коронавируса, более 28 000 человек умерли.