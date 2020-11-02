Ученые назвали срок сохранения антител к коронавирусу

Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом. По данным на 1 ноября, в России зарегистрировано более 1,6 млн случаев заражения коронавирусом. Более 1,2 млн пациентов выздоровели от коронавируса, более 28 000 человек умерли.