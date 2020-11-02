В Томске объяснили размещение зараженных коронавирусом в коридоре больницы

Дмитриев добавил, что во избежание повторения такой ситуации принято решение увеличить число коек с 80 до 150 в МСЧ-2 в Томске. Кроме того, внесены изменения в маршрутизацию скорой помощи, так что теперь в лечебное учреждение будут привозить больных только с подтвержденным диагнозом «коронавирус».