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В Томске объяснили размещение зараженных коронавирусом в коридоре больницы

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Размещение больных коронавирусом в коридорах респираторного госпиталя на базе медико-санитарной части №2 (МСЧ-2) в Томске вызвано резким ростом количества пациентов, заявили «РИА Новости» понедельник в региональном департаменте здравоохранения.

«Рост обращений по поводу госпитализации до 90-95 человек в сутки в МСЧ-2 в прошедшие выходные стал причиной скопления людей в коридорах больницы», — сообщил начальник депздрава Томской области Сергей Дмитриев. Он отметил, что даже в этих условиях врачи продолжили оперативно оказывать пациентам помощь. 

Дмитриев добавил, что во избежание повторения такой ситуации принято решение увеличить число коек с 80 до 150 в МСЧ-2 в Томске. Кроме того, внесены изменения в маршрутизацию скорой помощи, так что теперь в лечебное учреждение будут привозить больных только с подтвержденным диагнозом «коронавирус».

Ранее о том, что в томской МСЧ-2 пациентов размещают в коридоре на кроватях и даже сидя, сообщили подписчики паблика «Регион-70|Томск» «ВКонтакте», а также пользователи Twitter. 

По данным оперштаба Томской области, на 2 ноября в регионе зарегистрированы 189 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в Томской области установлены 12 756 заражений, выздоровевших 8 394, умерших 125. В целом в России за сутки выявили 18 257 новых случаев коронавируса Число пациентов, скончавшихся за день в результате заражения, составило 238 человек. За все время пандемии COVID-19 заболели 1 655 038 россиян. Общее количество смертей достигло 28 473.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных