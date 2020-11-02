В Томске объяснили размещение зараженных коронавирусом в коридоре больницы
Размещение больных коронавирусом в коридорах респираторного госпиталя на базе медико-санитарной части №2 (МСЧ-2) в Томске вызвано резким ростом количества пациентов, заявили «РИА Новости» понедельник в региональном департаменте здравоохранения.
«Рост обращений по поводу госпитализации до 90-95 человек в сутки в МСЧ-2 в прошедшие выходные стал причиной скопления людей в коридорах больницы», — сообщил начальник депздрава Томской области Сергей Дмитриев. Он отметил, что даже в этих условиях врачи продолжили оперативно оказывать пациентам помощь.
Дмитриев добавил, что во избежание повторения такой ситуации принято решение увеличить число коек с 80 до 150 в МСЧ-2 в Томске. Кроме того, внесены изменения в маршрутизацию скорой помощи, так что теперь в лечебное учреждение будут привозить больных только с подтвержденным диагнозом «коронавирус».
Ранее о том, что в томской МСЧ-2 пациентов размещают в коридоре на кроватях и даже сидя, сообщили подписчики паблика «Регион-70|Томск» «ВКонтакте», а также пользователи Twitter.
По данным оперштаба Томской области, на 2 ноября в регионе зарегистрированы 189 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в Томской области установлены 12 756 заражений, выздоровевших 8 394, умерших 125. В целом в России за сутки выявили 18 257 новых случаев коронавируса Число пациентов, скончавшихся за день в результате заражения, составило 238 человек. За все время пандемии COVID-19 заболели 1 655 038 россиян. Общее количество смертей достигло 28 473.