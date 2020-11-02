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Мишустин сообщил о максимальной загруженности больниц в ряде регионов

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В ряде регионов России система здравоохранения загружена максимально в связи с пандемией коронавирусной инфекции, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».

«Ситуация в субъектах Российской Федерации пока остается сложной и требует от всех нас повышенного внимания. Уровень заболеваемости все еще высокий. В ряде регионов система здравоохранения загружена по максимуму», — сказал Мишустин. 

Глава правительства подчеркнул, что важно не ослаблять контроль за ситуацией с коронавирусом в российских регионах. В некоторых из них нужно решить вопросы транспортного обеспечения участковых врачей и увеличить число машин, необходимых для оказания услуг скорой помощи, чтобы люди не ждали приезда докторов слишком долго, отметил Мишустин. Кроме того, следует привлечь к работе в приемных покоях больниц волонтеров-медиков и организовать работу служб консультирования, доставки бесплатных лекарств для пациентов, лечащихся от коронавируса на дому, сказал премьер-министр.

Вчера, 1 ноября, в России было зафиксировано рекордное количество граждан, у которых обнаружили коронавирус в течение суток — 18 665. Сегодня, по данным оперштаба, таковых было 18 257. Показатель превышает 18 000 четвертый день подряд. В целом за время пандемии коронавирусом заразились 1 655 038 жителей страны. Из них 1 236 033 человека выздоровели, 28 473 умерли.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных