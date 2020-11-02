Мишустин сообщил о максимальной загруженности больниц в ряде регионов

Глава правительства подчеркнул, что важно не ослаблять контроль за ситуацией с коронавирусом в российских регионах. В некоторых из них нужно решить вопросы транспортного обеспечения участковых врачей и увеличить число машин, необходимых для оказания услуг скорой помощи, чтобы люди не ждали приезда докторов слишком долго, отметил Мишустин. Кроме того, следует привлечь к работе в приемных покоях больниц волонтеров-медиков и организовать работу служб консультирования, доставки бесплатных лекарств для пациентов, лечащихся от коронавируса на дому, сказал премьер-министр.