Мишустин сообщил о максимальной загруженности больниц в ряде регионов
В ряде регионов России система здравоохранения загружена максимально в связи с пандемией коронавирусной инфекции, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».
«Ситуация в субъектах Российской Федерации пока остается сложной и требует от всех нас повышенного внимания. Уровень заболеваемости все еще высокий. В ряде регионов система здравоохранения загружена по максимуму», — сказал Мишустин.
Глава правительства подчеркнул, что важно не ослаблять контроль за ситуацией с коронавирусом в российских регионах. В некоторых из них нужно решить вопросы транспортного обеспечения участковых врачей и увеличить число машин, необходимых для оказания услуг скорой помощи, чтобы люди не ждали приезда докторов слишком долго, отметил Мишустин. Кроме того, следует привлечь к работе в приемных покоях больниц волонтеров-медиков и организовать работу служб консультирования, доставки бесплатных лекарств для пациентов, лечащихся от коронавируса на дому, сказал премьер-министр.
Вчера, 1 ноября, в России было зафиксировано рекордное количество граждан, у которых обнаружили коронавирус в течение суток — 18 665. Сегодня, по данным оперштаба, таковых было 18 257. Показатель превышает 18 000 четвертый день подряд. В целом за время пандемии коронавирусом заразились 1 655 038 жителей страны. Из них 1 236 033 человека выздоровели, 28 473 умерли.