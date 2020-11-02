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Правительство выделило более 5 млрд рублей на лекарства от коронавируса

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам более 5 млрд руб. на закупку лекарств от коронавируса, сообщила пресс-служба правительства.

В пресс-службе пояснили, что препараты будут закупаться для пациентов, которые лечатся от коронавируса на дому. Для профилактики осложнений врачи назначают таким пациентам комбинированные схемы лечения. По рецепту врача пациенты могут получить все препараты бесплатно.

28 октября президент России Владимир Путин поручил выделить регионам 5 млрд руб. на обеспечение бесплатными лекарствами от коронавируса пациентов, которые проходят лечение амбулаторно, а также 10 млрд руб. на борьбу с коронавирусом.

Мишустин 29 октября сообщил, что правительство направит 10 млрд руб. на закупку средств индивидуальной защиты и тестов на коронавирус, на субсидии на транспортное обслуживание и улучшение материально-технической базы медорганизаций. 1 млрд руб. выделят на поддержку региональных лабораторий, проводящих тесты на коронавирус. 

Ранее по теме: Правительство направит 5 млрд рублей на лекарства для больных коронавирусом

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных