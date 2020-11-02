Правительство выделило более 5 млрд рублей на лекарства от коронавируса

В пресс-службе пояснили, что препараты будут закупаться для пациентов, которые лечатся от коронавируса на дому. Для профилактики осложнений врачи назначают таким пациентам комбинированные схемы лечения. По рецепту врача пациенты могут получить все препараты бесплатно.