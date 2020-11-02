Правительство выделило более 5 млрд рублей на лекарства от коронавируса
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам более 5 млрд руб. на закупку лекарств от коронавируса, сообщила пресс-служба правительства.
В пресс-службе пояснили, что препараты будут закупаться для пациентов, которые лечатся от коронавируса на дому. Для профилактики осложнений врачи назначают таким пациентам комбинированные схемы лечения. По рецепту врача пациенты могут получить все препараты бесплатно.
28 октября президент России Владимир Путин поручил выделить регионам 5 млрд руб. на обеспечение бесплатными лекарствами от коронавируса пациентов, которые проходят лечение амбулаторно, а также 10 млрд руб. на борьбу с коронавирусом.
Мишустин 29 октября сообщил, что правительство направит 10 млрд руб. на закупку средств индивидуальной защиты и тестов на коронавирус, на субсидии на транспортное обслуживание и улучшение материально-технической базы медорганизаций. 1 млрд руб. выделят на поддержку региональных лабораторий, проводящих тесты на коронавирус.