Правительство направит 5 млрд рублей на лекарства для больных коронавирусом

Кроме того, регионам направят 10 млрд руб. на закупку средств индивидуальной защиты и тестов на коронавирус, на субсидии на транспортное обслуживание и улучшение материально-технической базы медицинских организаций. Еще 1 млрд руб. правительство выделит на поддержку региональных лабораторий, тестирующих на коронавирус, рассказал Мишустин. «Прошу министра здравоохранения и министра финансов сегодня же довести эти средства до регионов», — сказал Мишустин.