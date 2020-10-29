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Правительство направит 5 млрд рублей на лекарства для больных коронавирусом

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Правительство направит более 5 млрд руб. на обеспечение бесплатными лекарствами от коронавируса пациентов, которые лечатся дома, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Сегодня направим дополнительно более 5 млрд руб. для закупки таких препаратов», — цитирует Мишустина пресс-служба правительства. Премьер отметил, что Минздрав определил перечень этих лекарств и потребность в них, запасы препаратов обеспечены. Минпромторг должен оценить достаточность запасов и объемов производства лекарств, чтобы не допустить сбоя поставок в регионы, а Росздравнадзор — оценить имеющийся ассортимент препаратов, чтобы в дальнейшем исключить возможность их дефицита, подчеркнул он.

Кроме того, регионам направят 10 млрд руб. на закупку средств индивидуальной защиты и тестов на коронавирус, на субсидии на транспортное обслуживание и улучшение материально-технической базы медицинских организаций. Еще 1 млрд руб. правительство выделит на поддержку региональных лабораторий, тестирующих на коронавирус, рассказал Мишустин. «Прошу министра здравоохранения и министра финансов сегодня же довести эти средства до регионов», — сказал Мишустин.

28 октября президент России Владимир Путин поручил выделить регионам 5 млрд руб. на обеспечение бесплатными лекарствами от коронавируса пациентов, которые проходят лечение амбулаторно, а также 10 млрд руб. на борьбу с коронавирусом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных