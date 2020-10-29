Правительство направит 5 млрд рублей на лекарства для больных коронавирусом
Правительство направит более 5 млрд руб. на обеспечение бесплатными лекарствами от коронавируса пациентов, которые лечатся дома, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
«Сегодня направим дополнительно более 5 млрд руб. для закупки таких препаратов», — цитирует Мишустина пресс-служба правительства. Премьер отметил, что Минздрав определил перечень этих лекарств и потребность в них, запасы препаратов обеспечены. Минпромторг должен оценить достаточность запасов и объемов производства лекарств, чтобы не допустить сбоя поставок в регионы, а Росздравнадзор — оценить имеющийся ассортимент препаратов, чтобы в дальнейшем исключить возможность их дефицита, подчеркнул он.
Кроме того, регионам направят 10 млрд руб. на закупку средств индивидуальной защиты и тестов на коронавирус, на субсидии на транспортное обслуживание и улучшение материально-технической базы медицинских организаций. Еще 1 млрд руб. правительство выделит на поддержку региональных лабораторий, тестирующих на коронавирус, рассказал Мишустин. «Прошу министра здравоохранения и министра финансов сегодня же довести эти средства до регионов», — сказал Мишустин.
28 октября президент России Владимир Путин поручил выделить регионам 5 млрд руб. на обеспечение бесплатными лекарствами от коронавируса пациентов, которые проходят лечение амбулаторно, а также 10 млрд руб. на борьбу с коронавирусом.