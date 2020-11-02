Суд отложил заседание по делу топ-менеджера «Траста» Хабарова из-за карантина
Басманный суд Москвы отложил до 10 ноября рассмотрение вопроса о переводе из СИЗО под домашний арест главного исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова из-за его нахождения на карантине. Об этом сообщила пресс-служба суда.
«В связи с нахождением Хабарова на карантине судебное заседание отложено на 10 ноября», — сказала пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
28 октября Следственный комитет России попросил изменить Хабарову меру пресечения на домашний арест. 9 октября Пресненский суд арестовал Хабарова до 30 ноября 2020 г. по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Морозова тогда поясняла «Ведомостям», что дело Хабарова передали в центральный аппарат СК РФ, поэтому оно теперь рассматривается в Басманном суде.
Хабарова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Дело против него возбуждено на основании заявления Александра Богатикова, который ранее был бизнес-партнером Хабарова по компании-грузоперевозчику «Деловые линии». Богатиков утверждает, что в 2014-2017 гг. Хабаров в составе группы лиц украл у него 900 млн руб. и вынудил заключить соглашение об опционе по передаче 30% «Деловых линий» принадлежащей Хабарову компании Caledor Consulting за $60 млн. Однако адвокат топ-менеджера «Траста» утверждает, что таким образом Богатиков пытается оказать «уголовно-правовое давление на Хабарова» после того, как Международный коммерческий арбитраж в Лондоне (LCIA) обязал его и компании Doglemor Trade и DL Management выплатить Хабарову и Caledor Consulting $58 млн за неисполнение опционов.
Ранее председатель правления Центробанка Эльвира Набиуллина назвала неожиданным решение суда об аресте топ-менеджера «Траста». Набиуллина отметила, что арест Хабарова не связан с «Трастом», однако теперь регулятору придется думать, как усилить управленческую команду банка. Окончательное решение относительно этого будет принимать глава кредитной организации Александр Соколов, подчеркнула председатель ЦБ.