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Суд отложил заседание по делу топ-менеджера «Траста» Хабарова из-за карантина

Ведомости

Басманный суд Москвы отложил до 10 ноября рассмотрение вопроса о переводе из СИЗО под домашний арест главного исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова из-за его нахождения на карантине. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«В связи с нахождением Хабарова на карантине судебное заседание отложено на 10 ноября», — сказала пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

28 октября Следственный комитет России попросил изменить Хабарову меру пресечения на домашний арест. 9 октября Пресненский суд арестовал Хабарова до 30 ноября 2020 г. по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Морозова тогда поясняла «Ведомостям», что дело Хабарова передали в центральный аппарат СК РФ, поэтому оно теперь рассматривается в Басманном суде.

Хабарова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Дело против него возбуждено на основании заявления Александра Богатикова, который ранее был бизнес-партнером Хабарова по компании-грузоперевозчику «Деловые линии». Богатиков утверждает, что в 2014-2017 гг. Хабаров в составе группы лиц украл у него 900 млн руб. и вынудил заключить соглашение об опционе по передаче 30% «Деловых линий» принадлежащей Хабарову компании Caledor Consulting за $60 млн. Однако адвокат топ-менеджера «Траста» утверждает, что таким образом Богатиков пытается оказать «уголовно-правовое давление на Хабарова» после того, как Международный коммерческий арбитраж в Лондоне (LCIA) обязал его и компании Doglemor Trade и DL Management выплатить Хабарову и Caledor Consulting $58 млн за неисполнение опционов.

Ранее председатель правления Центробанка Эльвира Набиуллина назвала неожиданным решение суда об аресте топ-менеджера «Траста». Набиуллина отметила, что арест Хабарова не связан с «Трастом», однако теперь регулятору придется думать, как усилить управленческую команду банка. Окончательное решение относительно этого будет принимать глава кредитной организации Александр Соколов, подчеркнула председатель ЦБ.

Ранее по теме: СК попросил суд отпустить топ-менеджера «Траста» под домашний арест

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных