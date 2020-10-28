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СК попросил суд отпустить топ-менеджера «Траста» под домашний арест

Ведомости

Следственный комитет России попросил изменить меру пресечения главному исполнительному директору банка «Траст» Михаилу Хабарову, который сейчас находится в СИЗО. Следствие просит перевести Хабарова под домашний арест, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Басманного районного суда Москвы. 9 октября Пресненский суд арестовал Хабарова до 30 ноября 2020 г. по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).

«В Басманный суд поступили материалы по ходатайству следователя об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест в отношении Хабарова Михаила», — сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова. 

Она пояснила, что суд был сменен с Пресненского на Басманный так как дело Хабарова передали в центральный аппарат СК РФ.

Вопрос Хабарова также звучал на встрече президента России Владимира Путина 22 октября с членами бюро Российского союза промышленников и предпринимателей, рассказывал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее председатель правления Центробанка Эльвира Набиуллина назвала неожиданным решение суда об аресте топ-менеджера «Траста». Набиуллина отметила, что арест Хабарова не связан с «Трастом», однако теперь регулятору придется думать, как усилить управленческую команду банка. Окончательное решение относительно этого будет принимать глава кредитной организации Александр Соколов, подчеркнула председатель ЦБ.

Хабарова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Дело против него возбуждено на основании заявления Александра Богатикова, который ранее был бизнес-партнером Хабарова по компании-грузоперевозчику «Деловые линии». Богатиков утверждает, что в 2014-2017 гг. Хабаров в составе группы лиц украл у него 900 млн руб. и вынудил заключить соглашение об опционе по передаче 30% «Деловых линий» принадлежащей Хабарову компании Caledor Consulting за $60 млн. Однако адвокат топ-менеджера «Траста» утверждает, что таким образом Богатиков пытается оказать «уголовно-правовое давление на Хабарова» после того, как Международный коммерческий арбитраж в Лондоне (LCIA) обязал его и компании Doglemor Trade и DL Management выплатить Хабарову и Caledor Consulting $58 млн за неисполнение опционов.

В «Трасте» арест одного из топ-менеджеров назвали «неожиданным и неприятным событием». Также в банке заявили, что в связи с произошедшим будут вынуждены скорректировать «ряд бизнес-процессов». 

Ранее по теме: Набиуллина назвала «неожиданным» арест топ-менеджера банка «Траст»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных