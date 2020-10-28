СК попросил суд отпустить топ-менеджера «Траста» под домашний арест
Следственный комитет России попросил изменить меру пресечения главному исполнительному директору банка «Траст» Михаилу Хабарову, который сейчас находится в СИЗО. Следствие просит перевести Хабарова под домашний арест, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Басманного районного суда Москвы. 9 октября Пресненский суд арестовал Хабарова до 30 ноября 2020 г. по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).
«В Басманный суд поступили материалы по ходатайству следователя об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест в отношении Хабарова Михаила», — сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Она пояснила, что суд был сменен с Пресненского на Басманный так как дело Хабарова передали в центральный аппарат СК РФ.
Вопрос Хабарова также звучал на встрече президента России Владимира Путина 22 октября с членами бюро Российского союза промышленников и предпринимателей, рассказывал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее председатель правления Центробанка Эльвира Набиуллина назвала неожиданным решение суда об аресте топ-менеджера «Траста». Набиуллина отметила, что арест Хабарова не связан с «Трастом», однако теперь регулятору придется думать, как усилить управленческую команду банка. Окончательное решение относительно этого будет принимать глава кредитной организации Александр Соколов, подчеркнула председатель ЦБ.
Хабарова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Дело против него возбуждено на основании заявления Александра Богатикова, который ранее был бизнес-партнером Хабарова по компании-грузоперевозчику «Деловые линии». Богатиков утверждает, что в 2014-2017 гг. Хабаров в составе группы лиц украл у него 900 млн руб. и вынудил заключить соглашение об опционе по передаче 30% «Деловых линий» принадлежащей Хабарову компании Caledor Consulting за $60 млн. Однако адвокат топ-менеджера «Траста» утверждает, что таким образом Богатиков пытается оказать «уголовно-правовое давление на Хабарова» после того, как Международный коммерческий арбитраж в Лондоне (LCIA) обязал его и компании Doglemor Trade и DL Management выплатить Хабарову и Caledor Consulting $58 млн за неисполнение опционов.
В «Трасте» арест одного из топ-менеджеров назвали «неожиданным и неприятным событием». Также в банке заявили, что в связи с произошедшим будут вынуждены скорректировать «ряд бизнес-процессов».