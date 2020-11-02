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Загоревшийся на юге Москвы склад обрушился

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Загоревшееся здание на юге Москвы, в котором хранились газовые баллоны, обрушилось, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное управление МЧС России. В ведомстве отметили, что информации о пострадавших не поступало. Личный состав продолжает работу на месте происшествия. Как передает «РИА Новости», прокуратура города начала проверку в связи с происшествием.

«Прокуратура Москвы поручила Чертановской межрайонной прокуратуре проведение проверки по факту пожара, произошедшего в районе Чертаново Южное», — сказала агентству руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова. По ее словам, пожар произошел в нежилом строении на ул. Газопровод, данные о пострадавших уточняются.

Нефедова уточнила, что на месте происшествия находятся прокурор Южного административного округа Анзор Меретуков и межрайонный прокурор Максим Щербаков. Результаты проверки поставлены на контроль.

Ранее агентству ТАСС в МЧС сообщили о локализации пожара на площади 300 кв. м. Позднее заявили, что локализация пожара отменена и угроза повторных взрывов сохраняется.

Ранее по теме: В Москве на складе с газовыми баллонами произошел пожар

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных