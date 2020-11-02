Загоревшийся на юге Москвы склад обрушился

Загоревшееся здание на юге Москвы, в котором хранились газовые баллоны, обрушилось, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное управление МЧС России. В ведомстве отметили, что информации о пострадавших не поступало. Личный состав продолжает работу на месте происшествия. Как передает «РИА Новости», прокуратура города начала проверку в связи с происшествием.