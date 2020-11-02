Загоревшийся на юге Москвы склад обрушился
Загоревшееся здание на юге Москвы, в котором хранились газовые баллоны, обрушилось, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное управление МЧС России. В ведомстве отметили, что информации о пострадавших не поступало. Личный состав продолжает работу на месте происшествия. Как передает «РИА Новости», прокуратура города начала проверку в связи с происшествием.
В Москве потушили пожар на складе с газовыми баллонами https://t.co/o9iAecmrpB pic.twitter.com/Xr1CnhObpt— РИА Новости (@rianru) November 2, 2020
«Прокуратура Москвы поручила Чертановской межрайонной прокуратуре проведение проверки по факту пожара, произошедшего в районе Чертаново Южное», — сказала агентству руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова. По ее словам, пожар произошел в нежилом строении на ул. Газопровод, данные о пострадавших уточняются.
Нефедова уточнила, что на месте происшествия находятся прокурор Южного административного округа Анзор Меретуков и межрайонный прокурор Максим Щербаков. Результаты проверки поставлены на контроль.
Ранее агентству ТАСС в МЧС сообщили о локализации пожара на площади 300 кв. м. Позднее заявили, что локализация пожара отменена и угроза повторных взрывов сохраняется.