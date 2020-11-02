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Лукашенко предложил Макрону посредничество в отношениях с мусульманами

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону посредничество в отношениях с мусульманами. Об этом он заявил на встрече с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, патриаршим экзархом всея Беларуси, передает «БелТА».

«Что тебе даст это в стране, что ты начинаешь критиковать мусульман? Может, ему как раз надо посредничество между ним и мусульманами? Я могу ему здесь помочь, потому что у меня с мусульманами очень добрые отношения», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что мусульмане никогда «не создавали проблем» белорусам. «Я часто говорю, что мусульмане на всех выборах практически на 100% поддерживали власть и меня как президента», — подчеркнул президент. Вмешиваться в чувства верующих, по его словам, «категорически неприемлемо».

Ранее Макрон сделал несколько резких заявлений в связи с жестоким убийством школьного учителя истории и географии Самюэля Пати, которого обезглавил подросток чеченского происхождения. Нападавший счел оскорблением ислама действия учителя, который показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, иллюстрируя таким образом свободу слова. Макрон назвал убийство учителя террористическим актом. В своем выступлении 20 октября он пообещал, что во Франции власти «развернут активную борьбу против носителей радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных