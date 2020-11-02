Цифровые «двойники» документов могут появиться в России в 2021 году
Цифровые дубликаты основных документов могут быть созданы в России в 2021 г., ими можно будет воспользоваться в мобильном приложении, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, сообщают «РИА Новости».
«Я думаю, что мы это решение согласуем и эта программа стартует уже в следующем году», — сказал Шадаев. Он отметил, что министерство «близко максимально» к принятию решения о том, что цифровые «двойники» документов можно будет использовать взамен бумажных.
Министр подчеркнул, что технология была опробирована на примере цифровых пропусков в период первой волны пандемии коронавируса, «и все поняли, что это работает». «В общем, не обязательно иметь справку о том, что ты можешь выйти из дома, в бумажном виде. Ты в электронном виде QR-код показываешь, в онлайне идет проверка, и все хорошо», — объяснил он.
По аналогичному принципу можно создать цифровые «двойники» таких документов, как водительское удостоверение или свидетельство о регистрации транспортного средства, добавил Шадаев.