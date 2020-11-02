Цифровые «двойники» документов могут появиться в России в 2021 году

Министр подчеркнул, что технология была опробирована на примере цифровых пропусков в период первой волны пандемии коронавируса, «и все поняли, что это работает». «В общем, не обязательно иметь справку о том, что ты можешь выйти из дома, в бумажном виде. Ты в электронном виде QR-код показываешь, в онлайне идет проверка, и все хорошо», — объяснил он.