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Цифровые «двойники» документов могут появиться в России в 2021 году

Ведомости

Цифровые дубликаты основных документов могут быть созданы в России в 2021 г., ими можно будет воспользоваться в мобильном приложении, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, сообщают «РИА Новости».

«Я думаю, что мы это решение согласуем и эта программа стартует уже в следующем году», — сказал Шадаев. Он отметил, что министерство «близко максимально» к принятию решения о том, что цифровые «двойники» документов можно будет использовать взамен бумажных. 

Министр подчеркнул, что технология была опробирована на примере цифровых пропусков в период первой волны пандемии коронавируса, «и все поняли, что это работает». «В общем, не обязательно иметь справку о том, что ты можешь выйти из дома, в бумажном виде. Ты в электронном виде QR-код показываешь, в онлайне идет проверка, и все хорошо», — объяснил он.

По аналогичному принципу можно создать цифровые «двойники» таких документов, как водительское удостоверение или свидетельство о регистрации транспортного средства, добавил Шадаев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных