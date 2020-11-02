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Росрыболовство зафиксировало рост оптовых цен на рыбу

Ведомости

Оптовые цены на мороженую рыбу в России выросли за период с 26 октября по 1 ноября, сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

«C 26 октября по 1 ноября цены на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка демонстрировали положительную динамику», — говорится в сообщении.

В Дальневосточном регионе из-за активного экспорта и роста спроса со стороны внутреннего рынка на 4% – до 52 руб. за кг – подорожала сельдь, на Северо-Западе на 2,1% – до 143 руб. за кг – выросли цены на скумбрию и на 4,3% – до 73 руб. за кг – на атлантическую сельдь под влиянием роста закупок перерабатывающими предприятиями, рассказали в ведомстве.

По данным Росрыболовства, в центральных регионах страны в условиях роста отпускных цен в регионах промысла и увеличения сезонного спроса со стороны переработчиков и предприятий розничной торговли на 3,4% подорожала скумбрия, на 2,5% – мойва, на 1,4% – сельдь. 

Розничные цены также продолжили рост. Средний уровень потребительских цен на мороженую неразделанную рыбу в период с 20 по 26 октября увеличился на 0,1%, по сравнению с началом года цены выросли на 2,4%, добавили в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных