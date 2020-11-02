Росрыболовство зафиксировало рост оптовых цен на рыбу

В Дальневосточном регионе из-за активного экспорта и роста спроса со стороны внутреннего рынка на 4% – до 52 руб. за кг – подорожала сельдь, на Северо-Западе на 2,1% – до 143 руб. за кг – выросли цены на скумбрию и на 4,3% – до 73 руб. за кг – на атлантическую сельдь под влиянием роста закупок перерабатывающими предприятиями, рассказали в ведомстве.