Росрыболовство зафиксировало рост оптовых цен на рыбу
Оптовые цены на мороженую рыбу в России выросли за период с 26 октября по 1 ноября, сообщили в пресс-службе Росрыболовства.
«C 26 октября по 1 ноября цены на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка демонстрировали положительную динамику», — говорится в сообщении.
В Дальневосточном регионе из-за активного экспорта и роста спроса со стороны внутреннего рынка на 4% – до 52 руб. за кг – подорожала сельдь, на Северо-Западе на 2,1% – до 143 руб. за кг – выросли цены на скумбрию и на 4,3% – до 73 руб. за кг – на атлантическую сельдь под влиянием роста закупок перерабатывающими предприятиями, рассказали в ведомстве.
По данным Росрыболовства, в центральных регионах страны в условиях роста отпускных цен в регионах промысла и увеличения сезонного спроса со стороны переработчиков и предприятий розничной торговли на 3,4% подорожала скумбрия, на 2,5% – мойва, на 1,4% – сельдь.
Розничные цены также продолжили рост. Средний уровень потребительских цен на мороженую неразделанную рыбу в период с 20 по 26 октября увеличился на 0,1%, по сравнению с началом года цены выросли на 2,4%, добавили в ведомстве.