Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Заболеваемость ОРВИ превышена в 47 регионах России

Ведомости

Порог заболеваемости ОРВИ превышен в 47 регионах России, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 47 субъектах Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства. Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ зарегистрировано преимущественно среди взрослого населения. 

Во всех субъектах страны продолжается вакцинация населения против гриппа. Привито более 49,4 млн. человек, что составляет 33,7 % от численности населения России. Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что превышение эпидемических порогов по ОРВИ в 38 регионах. К тому моменту от гриппа в стране привились более 43,8 млн. человек.

Научный центр «Вектор» в середине октября сообщил о разработке объединенной вакцины от гриппа и коронавируса. В начале октября ведомство со ссылкой на американских ученых рассказало о возможном иммунитете к коронавирусу у переболевших ОРВИ. Однако научных данных о том, что переболевшие гриппом могут иметь иммунитет и к коронавирусу, нет, уточняли в ведомстве.

Ранее по теме: Переболевшие ОРВИ люди могут иметь иммунитет к коронавирусу

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных