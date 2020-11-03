Заболеваемость ОРВИ превышена в 47 регионах России

Научный центр «Вектор» в середине октября сообщил о разработке объединенной вакцины от гриппа и коронавируса. В начале октября ведомство со ссылкой на американских ученых рассказало о возможном иммунитете к коронавирусу у переболевших ОРВИ. Однако научных данных о том, что переболевшие гриппом могут иметь иммунитет и к коронавирусу, нет, уточняли в ведомстве.