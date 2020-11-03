Заболеваемость ОРВИ превышена в 47 регионах России
Порог заболеваемости ОРВИ превышен в 47 регионах России, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.
«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 47 субъектах Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства. Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ зарегистрировано преимущественно среди взрослого населения.
Во всех субъектах страны продолжается вакцинация населения против гриппа. Привито более 49,4 млн. человек, что составляет 33,7 % от численности населения России. Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что превышение эпидемических порогов по ОРВИ в 38 регионах. К тому моменту от гриппа в стране привились более 43,8 млн. человек.
Научный центр «Вектор» в середине октября сообщил о разработке объединенной вакцины от гриппа и коронавируса. В начале октября ведомство со ссылкой на американских ученых рассказало о возможном иммунитете к коронавирусу у переболевших ОРВИ. Однако научных данных о том, что переболевшие гриппом могут иметь иммунитет и к коронавирусу, нет, уточняли в ведомстве.