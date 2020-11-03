Российский турист погиб в результате аварии экскурсионного катера в Турции
В диппредставительстве пояснили, что, по данным турецких властей, прогулочное судно с 32 туристами, в числе которых были россияне, село на подводные скалы в районе крепости Аланья и затонуло. Большую часть пассажиров успели оперативно высадить на мель. «В результате поисково-спасательных работ в трюме затонувшего судна было обнаружено тело гражданина России 1983 г. рождения», — сообщили в генконсульстве.
Как сообщает телеканал Haberturk, в спасательной операции участвовали два катера береговой охраны Турции. Всего были спасены 37 человек, включая членов экипажа. Командование береговой охраны подтверждает нахождение тела одного из пассажиров, но не обозначает его гражданство.
Турция была одной из первых стран, с которой Россия открыла транспортное сообщение в августе, прерванное в марте в связи с распространением коронавируса. За три месяца страну, по данным российского МИД, посетили более 1 млн человек. Из них 11 скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, а всего заразились более 300 человек.