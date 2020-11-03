Российский турист погиб в результате аварии экскурсионного катера в Турции

Турция была одной из первых стран, с которой Россия открыла транспортное сообщение в августе, прерванное в марте в связи с распространением коронавируса. За три месяца страну, по данным российского МИД, посетили более 1 млн человек. Из них 11 скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, а всего заразились более 300 человек.