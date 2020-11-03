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Российский турист погиб в результате аварии экскурсионного катера в Турции

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Экскурсионный катер затонул в Средиземном море у берегов города Аланья в турецкой провинции Анталья, сообщает Anadolu. Один человек погиб. Он был гражданином России, сообщили ТАСС в генконсульстве России в Стамбуле.

В диппредставительстве пояснили, что, по данным турецких властей, прогулочное судно с 32 туристами, в числе которых были россияне, село на подводные скалы в районе крепости Аланья и затонуло. Большую часть пассажиров успели оперативно высадить на мель. «В результате поисково-спасательных работ в трюме затонувшего судна было обнаружено тело гражданина России 1983 г. рождения», —  сообщили в генконсульстве. 

Как сообщает телеканал Haberturk, в спасательной операции участвовали два катера береговой охраны Турции. Всего были спасены 37 человек, включая членов экипажа. Командование береговой охраны подтверждает нахождение тела одного из пассажиров, но не обозначает его гражданство.

Турция была одной из первых стран, с которой Россия открыла транспортное сообщение в августе, прерванное в марте в связи с распространением коронавируса. За три месяца страну, по данным российского МИД, посетили более 1 млн человек. Из них 11 скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, а всего заразились более 300 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных