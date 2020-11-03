Канцлер Австрии назвал теракт в Вене борьбой цивилизации и варварства
Канцлер Австрии Себастьян Курц, комментируя теракт в Вене, заявил, что речь идет не о конфликте между австрийцами и мигрантами, а о борьбе между цивилизацией и варварством, передает «РИА Новости».
«Должно быть ясно, что это не конфликт между христианами и мусульманами или между австрийцами и мигрантами. Нет, это борьба между большим количеством людей, верящих в мир, и теми немногими, желающими войны. Это борьба между цивилизацией и варварством, и эту борьбу мы будем вести со всей решимостью», — сказал Курц в обращении к австрийцам. Канцлер отметил, что нападение было «актом ненависти» к модели жизни и европейским ценностям.
«Подтвердилось, что вчерашнее нападение было исламистским террористическим актом. Это был теракт из-за ненависти к нашим ценностям, нашей модели жизни, нашей демократии, где все люди равны в правах и достоинстве. Мы не позволим террористам нас запугать», — подчеркнул Курц (цитата по ТАСС).
Вечером 2 ноября в шести центральных районах Вены произошла стрельба. Выстрелы были произведены по случайным прохожим, четверо из них скончались, 17 получили ранения. На данный момент установлена личность только одного нападавшего, он был связан с запрещенной в России террористической организации «(ИГ». Точное количество преступников неизвестно. Австрийские власти признали случившееся терактом.
В Австрии закрыли синагоги и объявили трехдневный траур в связи с терактом. Свои соболезнования канцлеру Австрии Себастьяну Курцу выразил президент России Владимир Путин. Он назвал произошедшее «жестоким и циничным преступлением». Также российский лидер заявил о готовности укреплять антитеррористическое сотрудничество с Австрией.
Правоохранительные органы Австрии заявили, что преступников было максимум четверо. Kurier со ссылкой на видеозаписи с места нападения сообщил, что у одного из них был автомат Калашникова. Убийца, которого застрелила полиция, имел северно-македонские корни и судимость за участие в террористической организации, сообщил Нехаммер. Ему было 20 лет. Преступник был вооружен поясом со взрывчаткой, который оказался поддельным, двумя пистолетами и мачете. В его доме уже прошли обыски.