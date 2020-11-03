Канцлер Австрии назвал теракт в Вене борьбой цивилизации и варварства

«Должно быть ясно, что это не конфликт между христианами и мусульманами или между австрийцами и мигрантами. Нет, это борьба между большим количеством людей, верящих в мир, и теми немногими, желающими войны. Это борьба между цивилизацией и варварством, и эту борьбу мы будем вести со всей решимостью», — сказал Курц в обращении к австрийцам. Канцлер отметил, что нападение было «актом ненависти» к модели жизни и европейским ценностям.