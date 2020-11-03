Роспотребнадзор назвал отличия симптомов коронавируса от гриппа и простуды

«У коронавируса и гриппа в целом схожие симптомы. Но небольшие отличия есть. Усталость, боль в суставах и голове чаще проявляются при гриппе, а не при ковиде», — говорится в сообщении. Отличительные симптомы простуды – чихание, насморк и боль в горле. При коронавирусе и гриппе они наблюдаются значительно реже, а чихание – никогда.