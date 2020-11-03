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Роспотребнадзор назвал отличия симптомов коронавируса от гриппа и простуды

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Усталость, боль в суставах и головная боль больше характерны для гриппа, чем для коронавируса, сообщает Telegram-канал стопкоронавирус.рф со ссылкой на Роспотребнадзор.

«У коронавируса и гриппа в целом схожие симптомы. Но небольшие отличия есть. Усталость, боль в суставах и голове чаще проявляются при гриппе, а не при ковиде», — говорится в сообщении. Отличительные симптомы простуды – чихание, насморк и боль в горле. При коронавирусе и гриппе они наблюдаются значительно реже, а чихание – никогда. 

Одышка является признаком поражения легких и встречается как при коронавирусе, так и при гриппе. Однако большинство случаев коронавирусной инфекции протекает без поражения легких и одышки, поэтому ее нельзя назвать симптомом, характерным для COVID-19, рассказали в ведомстве.

Коронавирус распространяется медленнее, чем грипп. При COVID-19 доля тяжелых и критических случаев выше, чем при гриппе. Гриппом тяжело болеют дети, беременные женщины, пожилые, лица с хроническими заболеваниями и иммунодефицитом. Риск тяжелого заболевания при коронавирусе увеличивается у пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями, отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее директор по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная рассказала, что до начала сезона активной циркуляции вирусов гриппа необходимо сделать прививку от него, поскольку грипп осложняет течение коронавирусной инфекции. Сегодня глава российского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что центр ведет разработку объединенной вакцины от нового коронавируса и гриппа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных