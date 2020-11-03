Умер создатель мультфильмов про Незнайку Владимир Шафранюк
Художник-конструктор кукол, один из создателей мультфильмов про Незнайку Владимир Шафранюк скончался в возрасте 85 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киностудии «Союзмультфильм».
«Владимира Алексеевича не стало», — говорится в сообщении.
Владимир Шафранюк работал в киностудии «Союзмультфильм», в творческом объединении «Экран», принимал участие в создании мультфильмов «Двенадцатая ночь», «Добрыня Никитич», серии «Приключения Незнайки и его друзей».
20 июля умер режиссер анимационных фильмов «Приключения Незнайки и его друзей» и «Волшебник Изумрудного города» Александр Боголюбов. Ему было 86 лет.