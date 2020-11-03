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Глава Вены оценил оперативность полиции во время теракта

Ведомости

Реакция полиции Вены на теракт была очень оперативной, первые наряды прибыли на место происшествия через несколько минут после оповещения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на бургомистра города Михаэля Людвига.

«Печальные итоги демонстрируют, что в чрезвычайной ситуации мы можем действовать очень быстро. Полиция прибыла на место происшествия в течение нескольких минут, смогла нейтрализовать преступника. Службы спасения также были на месте очень оперативно», — сказал глава города на пресс-конференции.

По его словам, в спецоперации по поимке возможных сообщников террориста принимали участие 150 экипажей полиции.

Вечером 2 ноября в шести районах Вены произошла стрельба. В результате открывший стрельбу — 20-летний уроженец Северной Македонии — был убит. Он ранее был судим за участие в террористической организации и связан с запрещенной в России террористической группировкой ИГ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных