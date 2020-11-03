Глава Вены оценил оперативность полиции во время теракта
Реакция полиции Вены на теракт была очень оперативной, первые наряды прибыли на место происшествия через несколько минут после оповещения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на бургомистра города Михаэля Людвига.
«Печальные итоги демонстрируют, что в чрезвычайной ситуации мы можем действовать очень быстро. Полиция прибыла на место происшествия в течение нескольких минут, смогла нейтрализовать преступника. Службы спасения также были на месте очень оперативно», — сказал глава города на пресс-конференции.
По его словам, в спецоперации по поимке возможных сообщников террориста принимали участие 150 экипажей полиции.
Вечером 2 ноября в шести районах Вены произошла стрельба. В результате открывший стрельбу — 20-летний уроженец Северной Македонии — был убит. Он ранее был судим за участие в террористической организации и связан с запрещенной в России террористической группировкой ИГ.