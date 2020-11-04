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Parisien: во Франции задержали мужчину после угроз с религиозным подтекстом учителям

Ведомости

Во французском городе Атис-Монс задержали мужчину, который на протяжении нескольких дней совершал пробежки недалеко от здания школы и выкрикивал угрозы в адрес учителей, сообщает газета Le Parisien.

«Аллах и пророк, я отомщу за вас, эти грязные учителя заплатят!» — цитирует издание слова задержанного, которые привела учительница. По ее словам, она дважды слышала мужчину на улице за пределами начальной школы.

Мужчина был замечен возле образовательного учреждения трижды. После этого учительница обратилась с жалобами на угрозы в полицию, отмечает издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах. При этом собеседник газеты отметил, что задержанный «известен французским службам». Однако спецслужбы его не знают, сказал он.

16 октября 18-летний житель Франции чеченского происхождения обезглавил учителя истории и географии Самюэля Пати, который показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, иллюстрируя таким образом принцип свободы слова. Нападавший счел эти действия оскорблением ислама. Во время задержания он был убит. Власти Франции назвали убийство педагога терактом.

Ранее по теме: Charlie Hebdo выпустил карикатуру после терактов во Франции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных