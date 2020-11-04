Parisien: во Франции задержали мужчину после угроз с религиозным подтекстом учителям

Мужчина был замечен возле образовательного учреждения трижды. После этого учительница обратилась с жалобами на угрозы в полицию, отмечает издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах. При этом собеседник газеты отметил, что задержанный «известен французским службам». Однако спецслужбы его не знают, сказал он.