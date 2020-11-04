Parisien: во Франции задержали мужчину после угроз с религиозным подтекстом учителям
Во французском городе Атис-Монс задержали мужчину, который на протяжении нескольких дней совершал пробежки недалеко от здания школы и выкрикивал угрозы в адрес учителей, сообщает газета Le Parisien.
«Аллах и пророк, я отомщу за вас, эти грязные учителя заплатят!» — цитирует издание слова задержанного, которые привела учительница. По ее словам, она дважды слышала мужчину на улице за пределами начальной школы.
Мужчина был замечен возле образовательного учреждения трижды. После этого учительница обратилась с жалобами на угрозы в полицию, отмечает издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах. При этом собеседник газеты отметил, что задержанный «известен французским службам». Однако спецслужбы его не знают, сказал он.
16 октября 18-летний житель Франции чеченского происхождения обезглавил учителя истории и географии Самюэля Пати, который показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, иллюстрируя таким образом принцип свободы слова. Нападавший счел эти действия оскорблением ислама. Во время задержания он был убит. Власти Франции назвали убийство педагога терактом.