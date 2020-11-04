Charlie Hebdo выпустил карикатуру после терактов во Франции

Позднее Charlie Hebdo также выпустил карикатуру с Эрдоганом. На ней турецкий лидер изображен полуодетым, сидящим в кресле и держащим в правой руке банку с прохладительным напитком. Другой рукой он поднимает подол платья женщины-служанки. Карикатура была подписана: «Эрдоган в частной жизни очень игрив». После этого турецкий президент подал на издание в суд.