Charlie Hebdo выпустил карикатуру после терактов во Франции
Французский сатирический журнал Charlie Hebdo выпустил новый номер, на обложке которого изображены танцовщицы кабаре «Мулен руж» с отрубленными головами.
«Франция всегда останется Францией», — подпись к карикатуре.
Ранее во Франции произошли несколько терактов. Одной из жертвой стал школьный учитель Самюэль Пати, показавший на уроке карикатуры на пророка Мухаммада из журнала Charlie Hebdo, якобы оскорбляющие ислам. Мужчину обезглавил 18-летний житель Франции чеченского происхождения. После этого французский президент Эммануэль Макрон призвал усилить борьбу с радикальными исламистами. Его заявления попали под критику, в том числе турецкого президента Реджепа Таипа Эрдогана.
La France sera toujours la France !— Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) November 3, 2020
Retrouvez :
👉 Présidentielle américaine : nos conseils à l'heureux élu
👉 Reportage : quand la circoncision part en couilles
👉 IVG en Pologne : l'Europe regarde ailleurs...
En vente demain ! pic.twitter.com/0bG0ee9899
Позднее Charlie Hebdo также выпустил карикатуру с Эрдоганом. На ней турецкий лидер изображен полуодетым, сидящим в кресле и держащим в правой руке банку с прохладительным напитком. Другой рукой он поднимает подол платья женщины-служанки. Карикатура была подписана: «Эрдоган в частной жизни очень игрив». После этого турецкий президент подал на издание в суд.
Кроме того, во Франции 29 октября – в день рождения пророка Мухаммеда – неизвестный с ножом напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. По словам мэра Ниццы Кристиана Эстрози, три человека, среди них священник, были убиты – одной из жертв нападавший отрезал голову. Оба инцидента французские власти признали террористическими актами.