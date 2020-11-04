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Charlie Hebdo выпустил карикатуру после терактов во Франции

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Французский сатирический журнал Charlie Hebdo выпустил новый номер, на обложке которого изображены танцовщицы кабаре «Мулен руж» с отрубленными головами.

«Франция всегда останется Францией», — подпись к карикатуре.

Ранее во Франции произошли несколько терактов. Одной из жертвой стал школьный учитель Самюэль Пати, показавший на уроке карикатуры на пророка Мухаммада из журнала Charlie Hebdo, якобы оскорбляющие ислам. Мужчину обезглавил 18-летний житель Франции чеченского происхождения. После этого французский президент Эммануэль Макрон призвал усилить борьбу с радикальными исламистами. Его заявления попали под критику, в том числе турецкого президента Реджепа Таипа Эрдогана.

Позднее Charlie Hebdo также выпустил карикатуру с Эрдоганом. На ней турецкий лидер изображен полуодетым, сидящим в кресле и держащим в правой руке банку с прохладительным напитком. Другой рукой он поднимает подол платья женщины-служанки. Карикатура была подписана: «Эрдоган в частной жизни очень игрив». После этого турецкий президент подал на издание в суд.

Кроме того, во Франции 29 октября – в день рождения пророка Мухаммеда – неизвестный с ножом напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. По словам мэра Ниццы Кристиана Эстрози, три человека, среди них священник, были убиты – одной из жертв нападавший отрезал голову. Оба инцидента французские власти признали террористическими актами.

Ранее по теме: Франция подверглась атакам террористов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных