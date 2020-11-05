Аналитики сообщили о постоянном стрессе почти у четверти россиян
Около четверти — 23,8% — жителей России почти всегда испытывают стресс, к такому выводу пришли по итогам исследования аналитики страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
«Почти четверть респондентов (23,8%) испытывают стресс почти всегда — и это преимущественно женщины (27,3% женщин против 19,9% мужчин)», — сообщается на сайте «Росгосстрах Жизнь». Периодически испытывают стресс 53,3% респондентов, почти не испытывают — 21,6%, при этом большинство из них мужчины.
По данным аналитиков, чаще других постоянно пребывают в стрессе респонденты в возрасте от 50 до 59 лет, реже других — участники опроса старше 60 лет. Стресс оказался одним из значимых факторов, влияющих на качество жизни россиян, наряду с уровнем дохода, наличием сбережений и собственного жилья.
Телефонный опрос среди 1503 респондентов их всех федеральных округов проводился в октябре 2020 г.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко со ссылкой на данные Научно-исследовательского института медицины и труда сообщил, что в России до 70% работающего населения находится в состоянии стресса различной степени. Позже директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что антитела после вакцинации от коронавируса плохо вырабатываются у людей старше 80 лет, злоупотребляющих алкоголем и тех, кто часто испытывает стресс.