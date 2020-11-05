Аналитики сообщили о постоянном стрессе почти у четверти россиян

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко со ссылкой на данные Научно-исследовательского института медицины и труда сообщил, что в России до 70% работающего населения находится в состоянии стресса различной степени. Позже директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что антитела после вакцинации от коронавируса плохо вырабатываются у людей старше 80 лет, злоупотребляющих алкоголем и тех, кто часто испытывает стресс.