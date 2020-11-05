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Аналитики сообщили о постоянном стрессе почти у четверти россиян

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Около четверти — 23,8% — жителей России почти всегда испытывают стресс, к такому выводу пришли по итогам исследования аналитики страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».

«Почти четверть респондентов (23,8%) испытывают стресс почти всегда — и это преимущественно женщины (27,3% женщин против 19,9% мужчин)», — сообщается на сайте «Росгосстрах Жизнь». Периодически испытывают стресс 53,3% респондентов, почти не испытывают — 21,6%, при этом большинство из них мужчины. 

По данным аналитиков, чаще других постоянно пребывают в стрессе респонденты в возрасте от 50 до 59 лет, реже других — участники опроса старше 60 лет. Стресс оказался одним из значимых факторов, влияющих на качество жизни россиян, наряду с уровнем дохода, наличием сбережений и собственного жилья. 

Телефонный опрос среди 1503 респондентов их всех федеральных округов проводился в октябре 2020 г. 

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко со ссылкой на данные Научно-исследовательского института медицины и труда сообщил, что в России до 70% работающего населения находится в состоянии стресса различной степени. Позже директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что антитела после вакцинации от коронавируса плохо вырабатываются у людей старше 80 лет, злоупотребляющих алкоголем и тех, кто часто испытывает стресс.

Ранее по теме: Глава Минздрава сообщил о 70% находящихся в стрессе работающих россиян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных