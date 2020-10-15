Глава Минздрава сообщил о 70% находящихся в стрессе работающих россиян

Около 80% работающего населения России имеют более одного фактора риска развития неинфекционных заболеваний, среди них избыточное потребление алкоголя и табака, нерациональное питание и малоподвижный образ жизни, рассказал министр, ссылаясь на данные Научного медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины. По его словам, алкоголь оказывает «колоссальное» влияние на население России, особенно на мужчин.