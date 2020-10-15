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Глава Минздрава сообщил о 70% находящихся в стрессе работающих россиян

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Не менее 70% работающего населения России находится в состоянии стресса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«В России, по данным Научно-исследовательского института медицины и труда, до 70% работающего населения находится в состоянии стресса различной степени», — сказал Мурашко на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в онлайн-формате.

Около 80% работающего населения России имеют более одного фактора риска развития неинфекционных заболеваний, среди них избыточное потребление алкоголя и табака, нерациональное питание и малоподвижный образ жизни, рассказал министр, ссылаясь на данные Научного медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины. По его словам, алкоголь оказывает «колоссальное» влияние на население России, особенно на мужчин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных