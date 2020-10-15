Глава Минздрава сообщил о 70% находящихся в стрессе работающих россиян
Не менее 70% работающего населения России находится в состоянии стресса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.
«В России, по данным Научно-исследовательского института медицины и труда, до 70% работающего населения находится в состоянии стресса различной степени», — сказал Мурашко на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в онлайн-формате.
Около 80% работающего населения России имеют более одного фактора риска развития неинфекционных заболеваний, среди них избыточное потребление алкоголя и табака, нерациональное питание и малоподвижный образ жизни, рассказал министр, ссылаясь на данные Научного медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины. По его словам, алкоголь оказывает «колоссальное» влияние на население России, особенно на мужчин.