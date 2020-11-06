Врач назвал нежелательные при коронавирусе продукты

«Надо избегать соленой пищи. Нельзя есть большое количество соленой рыбы, соленых огурцов и так далее. Вместо этого стоит пить больше воды. Также, и это самое главное, надо ограничить употребление алкоголя, поскольку он способствует обезвоживанию в первую очередь», — сказал Кузьменко. Врач пояснил, что соленая пища делает кровь более густой и насыщенной: соль «оттягивает» жидкую составляющую крови в ткани. Это может косвенно повлиять на состояние пациента с коронавирусом, добавил Кузьменко.