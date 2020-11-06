Врач назвал нежелательные при коронавирусе продукты
Пациент с коронавирусом должен ограничить потребление соли и отказаться от алкоголя, чтобы поддержать водно-солевой баланс организма, сообщило радио Sputnik со ссылкой на медицинского блогера, практикующего врача, автора канала «Доктор Фил» Филиппа Кузьменко.
«Надо избегать соленой пищи. Нельзя есть большое количество соленой рыбы, соленых огурцов и так далее. Вместо этого стоит пить больше воды. Также, и это самое главное, надо ограничить употребление алкоголя, поскольку он способствует обезвоживанию в первую очередь», — сказал Кузьменко. Врач пояснил, что соленая пища делает кровь более густой и насыщенной: соль «оттягивает» жидкую составляющую крови в ткани. Это может косвенно повлиять на состояние пациента с коронавирусом, добавил Кузьменко.
Ранее главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что показаниями для госпитализации пациента с коронавирусом являются устойчивая к жаропонижающим лихорадка с температурой выше 38 градуса, одышка и снижение уровня насыщенности крови кислородом до 92% при норме 98-99%.