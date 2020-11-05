Проценко назвал показания для госпитализации при коронавирусе
В России изменились показания для госпитализации при заражении коронавирусной инфекцией по сравнению с весной 2020 года, рассказал главный врач ГКБ №40 в Коммунарке Денис Проценко в интервью RT.
«Если в марте COVID (положительный тест — прим. ред.) плюс температура уже были показанием для госпитализации, то сейчас мы, конечно, госпитализируем тяжелых пациентов», — сказал Проценко.
Он назвал три ключевых симптома для госпитализации: устойчивая к жаропонижающим лихорадка с температурой выше 38 градусов, частота дыхания больше 28 в минуту при норме 16-20 (одышка) и снижение уровня сатурации до 92% при норме 98-99%. Он пояснил, что уровень сатурации свидетельствует о насыщении крови кислородом, падение показателя говорит о снижении одной из основных функций легких — переноса кислорода из воздуха в кровь. Проценко уточнил, что снижение сатурации при коронавирусе обычно сопровождается одышкой.
Главврач ГКБ №40 также отметил, что решение о госпитализации принимают врачи «скорой помощи», для этого разработана специальная шкала NEWS.
В России уже второй день подряд выявляют свыше 19 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом. По данным оперативного штаба, общее число выявленных случаев заражения в стране составило 1 712 858. За сутки зафиксировано 292 летальных исхода, за весь период пандемии умерли 29 509 человек.