Проценко назвал показания для госпитализации при коронавирусе

Он назвал три ключевых симптома для госпитализации: устойчивая к жаропонижающим лихорадка с температурой выше 38 градусов, частота дыхания больше 28 в минуту при норме 16-20 (одышка) и снижение уровня сатурации до 92% при норме 98-99%. Он пояснил, что уровень сатурации свидетельствует о насыщении крови кислородом, падение показателя говорит о снижении одной из основных функций легких — переноса кислорода из воздуха в кровь. Проценко уточнил, что снижение сатурации при коронавирусе обычно сопровождается одышкой.