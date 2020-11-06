Песков прокомментировал новый рекорд по заражению коронавирусом за сутки

«Вы видите, что дополнительные меры принимаются. Это не меры, связанные с локдауном, но меры регулирующего характера, и каждый регион принимает соответствующие решения. Но тенденция, как мы уже и говорили неоднократно, тревожная, пандемия развивается», — сказал он, комментируя тот факт, что сегодня впервые за все время пандемии коронавирус выявили более чем у 20 тыс россиян.