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Песков прокомментировал новый рекорд по заражению коронавирусом за сутки

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Сейчас наблюдается рост заболеваемости коронавирусом среди россиян, что является тревожной тенденцией, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако на фоне этого принимаются необходимые меры, которые тем не менее не связаны с локдауном, подчеркнул он.

«Вы видите, что дополнительные меры принимаются. Это не меры, связанные с локдауном, но меры регулирующего характера, и каждый регион принимает соответствующие решения. Но тенденция, как мы уже и говорили неоднократно, тревожная, пандемия развивается», — сказал он, комментируя тот факт, что сегодня впервые за все время пандемии коронавирус выявили более чем у 20 тыс россиян.

Песков отметил, что пока рано оценивать, насколько успешными являются предпринимаемые властями меры для борьбы с пандемией. «Ситуация развивается, и она тщательно отслеживается, анализируется, и коллегиально принимаются меры. Причем в регионах, с учетом специфики каждого отдельно взятого региона», — заявил пресс-секретарь.

Сегодня в России был зафиксирован новый рекорд по суточному приросту заболеваемости COVID-19 — 20 582 случая, свидетельствуют данные оперштаба. Общее число заражений в стране к 6 ноября достигло 1 733 440. Из них 29 887 пациентов умерли. Число активных случаев заражения составляет 407 429.

Ранее в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом среди граждан общенациональный карантин ввели несколько европейских стран. Первой в ЕС это сделала Ирландия. Затем к ней присоединились Чехия, Словения, Германия, Франция, Бельгия и Греция. 

Ранее по теме: Песков заявил о сбоях в борьбе с коронавирусом в некоторых регионах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных