Песков прокомментировал новый рекорд по заражению коронавирусом за сутки
Сейчас наблюдается рост заболеваемости коронавирусом среди россиян, что является тревожной тенденцией, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако на фоне этого принимаются необходимые меры, которые тем не менее не связаны с локдауном, подчеркнул он.
«Вы видите, что дополнительные меры принимаются. Это не меры, связанные с локдауном, но меры регулирующего характера, и каждый регион принимает соответствующие решения. Но тенденция, как мы уже и говорили неоднократно, тревожная, пандемия развивается», — сказал он, комментируя тот факт, что сегодня впервые за все время пандемии коронавирус выявили более чем у 20 тыс россиян.
Песков отметил, что пока рано оценивать, насколько успешными являются предпринимаемые властями меры для борьбы с пандемией. «Ситуация развивается, и она тщательно отслеживается, анализируется, и коллегиально принимаются меры. Причем в регионах, с учетом специфики каждого отдельно взятого региона», — заявил пресс-секретарь.
Сегодня в России был зафиксирован новый рекорд по суточному приросту заболеваемости COVID-19 — 20 582 случая, свидетельствуют данные оперштаба. Общее число заражений в стране к 6 ноября достигло 1 733 440. Из них 29 887 пациентов умерли. Число активных случаев заражения составляет 407 429.
Ранее в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом среди граждан общенациональный карантин ввели несколько европейских стран. Первой в ЕС это сделала Ирландия. Затем к ней присоединились Чехия, Словения, Германия, Франция, Бельгия и Греция.