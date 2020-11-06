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Путин прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

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Председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказала о победившей на выборах одном из населенных пунктов Костромской области уборщице. По ее словам, в прессе победа уборщицы стала сенсацией.

«Люди просто знают проблемы своих населенных пунктов», — ответил Путин.

Марина Удгодская победила на выборах главы Повалихинского сельского поселения Костромской области, до этого она работала уборщицей. Удгодская официально вступила в новую должность в начале октября.

Памфилова рассказала, что ЦИК изучил социально-демографический состав участников выборов, которые прошли в сентябре этого года. Она отметила высокий спектр представительства на выборах: не менее 37% являются служащими разного уровня, почти 16% учителями и преподавателями. На третьем месте представители рабочих профессий: водители, механики и слесари.

«Что там уборщица – у нас 23 доярки, 11 телятниц, 34 кочегара (видимо, пошли по стопам Виктора Цоя, только тот в музыку, а эти – в политику), два кузнеца, 24 охотоведа, 11 чабанов», — подчеркнула глава ЦИК.

Выборы различного уровня состоялись в России в период с 11 по 13 сентября. В 18 субъектах России прошли выборы глав регионов. Помимо этого в отдельных округах Курской, Пензенской, Ярославской областей и Татарстана состоялись дополнительные выборы депутатов в Госдуму.

Еще в двух субъектах — Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах — назначение глав состоялось через голосование в парламенте.

Ранее по теме: Победившая на выборах уборщица возглавила поселение под Костромой

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных