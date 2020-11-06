Путин прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Памфилова рассказала, что ЦИК изучил социально-демографический состав участников выборов, которые прошли в сентябре этого года. Она отметила высокий спектр представительства на выборах: не менее 37% являются служащими разного уровня, почти 16% учителями и преподавателями. На третьем месте представители рабочих профессий: водители, механики и слесари.