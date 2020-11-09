Правительство отменит плановые проверки медучреждений в 2021 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин в связи с пандемией коронавирусной инфекции предложил продлить на один год действие моратория на плановые проверки медицинских организаций для того, чтобы не отвлекать врачей от лечения пациентов. Об этом глава кабмина заявил в ходе президиума координационного совета по борьбе с COVID-19, трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24». Ранее правительство ввело мораторий на плановые проверки медучреждений до конца этого года.