Правительство отменит плановые проверки медучреждений в 2021 году
Премьер-министр России Михаил Мишустин в связи с пандемией коронавирусной инфекции предложил продлить на один год действие моратория на плановые проверки медицинских организаций для того, чтобы не отвлекать врачей от лечения пациентов. Об этом глава кабмина заявил в ходе президиума координационного совета по борьбе с COVID-19, трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24». Ранее правительство ввело мораторий на плановые проверки медучреждений до конца этого года.
«Нужно по максимуму избавить врачей от лишних процедур, чтобы они могли сконцентрироваться на своей работе. В этой связи продлим еще на год мораторий на плановые проверки медицинских организаций», — сказал Мишустин. Он поручил Минздраву и другим профильным ведомствам оперативно разработать и внести в правительство соответствующий проект федерального закона.
Мишустин подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в России остается сложной. В связи с этим он попросил министра здравоохранения Михаила Мурашко и руководителей регионов лично контролировать, как медицинские учреждения и амбулаторные пациенты с коронавирусом обеспечиваются необходимыми для лечения препаратами.
Кроме того, Мишустин высказался о необходимости проводить диагностику коронавируса и других инфекционных заболеваний в более сжатые сроки. Для этого нужно модернизировать лаборатории, подчеркнул он, добавив, что из бюджета было выделено 800 млн руб. на закупку современного оборудования для учреждений Роспотребнадзора.
Ситуация с коронавирусом в России постепенно ухудшается с середины августа. Осенью прирост заболеваемости стал превышать показатели минувшей весны. По данным оперштаба, за последние сутки в стране был установлен антирекорд по числу выявленных случаев заболевания — 21 798. В целом за время пандемии коронавирусом заразились 1 796 132 человека. Из них 30 793 умерли. Количество активных случаев заболевания к 9 ноября составляет 430 198.