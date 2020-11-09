Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище
Похороны писателя-сатирика Михаила Жванецкого завершились. Он похоронен рядом с худруком «Ленкома» Марком Захаровым и худруком театра «Современник» Галиной Волчек на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГБУ «Ритуал».
«На Новодевичьем кладбище в Москве завершились похороны народного артиста Российской Федерации, писателя-сатирика Михаила Жванецкого», — сказали в пресс-службе.
Как отмечает ТАСС, церемония прощания с сатириком проходила в закрытом от поклонников режиме. Проститься с ним пришли министр культуры Ольга Любимова, певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин, поэт-песенник Илья Резник и др.
Жванецкий умер на 87-м году жизни. Он родился в Одессе в семье врачей, окончил Одесский институт инженеров морского флота. В 1964 г. по приглашению Аркадия Райкина устроился в Ленинградский театр миниатюр на должность завлита. Он также работал в Одесской филармонии, московском театре «Эрмитаж», а в 1988 г. создал Московский театр миниатюр, став его художественным руководителем. Он награжден орденом «Дружбы народов», является народным артистом России и Украины, заслуженным деятелем искусств России.