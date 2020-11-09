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Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище

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Похороны писателя-сатирика Михаила Жванецкого завершились. Он похоронен рядом с худруком «Ленкома» Марком Захаровым и худруком театра «Современник» Галиной Волчек на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГБУ «Ритуал».

«На Новодевичьем кладбище в Москве завершились похороны народного артиста Российской Федерации, писателя-сатирика Михаила Жванецкого», — сказали в пресс-службе.

Как отмечает ТАСС, церемония прощания с сатириком проходила в закрытом от поклонников режиме. Проститься с ним пришли министр культуры Ольга Любимова, певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин, поэт-песенник Илья Резник и др.

Жванецкий умер на 87-м году жизни. Он родился в Одессе в семье врачей, окончил Одесский институт инженеров морского флота. В 1964 г. по приглашению Аркадия Райкина устроился в Ленинградский театр миниатюр на должность завлита. Он также работал в Одесской филармонии, московском театре «Эрмитаж», а в 1988 г. создал Московский театр миниатюр, став его художественным руководителем. Он награжден орденом «Дружбы народов», является народным артистом России и Украины, заслуженным деятелем искусств России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных