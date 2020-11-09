Гинцбург рассказал о вакцинации врачей от коронавируса
Вакцинация граждан из группы высокого риска заражения коронавирусом активно идет в России, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга.
«В нашей стране уже активно идет вакцинация граждан, входящих в группу высокого риска заражения, прежде всего медицинских работников», — сказал Гинцбург. Он рассказал, что в стране идет масштабирование производства вакцины, к процессу подключаются новые производственные площадки.
Промежуточные результаты пострегистрационных исследований вакцины «Спутник V», по его словам, будут опубликованы в скором времени.
6 ноября агентство «Интерфакс» со ссылкой на Гинцбурга сообщило, что в Москву и регионы в выходные поставят первую партию вакцины от коронавируса для массовой вакцинации. В пресс-службе Минздрава уточнили, что партия вакцины предназначена для людей из групп риска.
Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа, а производство препарата началось через четыре дня — 15 августа. В данный момент проходят пострегистрационные испытания вакцины, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется к концу 2020 г.