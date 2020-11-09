Гинцбург рассказал о вакцинации врачей от коронавируса

6 ноября агентство «Интерфакс» со ссылкой на Гинцбурга сообщило, что в Москву и регионы в выходные поставят первую партию вакцины от коронавируса для массовой вакцинации. В пресс-службе Минздрава уточнили, что партия вакцины предназначена для людей из групп риска.