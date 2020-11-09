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Гинцбург рассказал о вакцинации врачей от коронавируса

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Вакцинация граждан из группы высокого риска заражения коронавирусом активно идет в России, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга.

«В нашей стране уже активно идет вакцинация граждан, входящих в группу высокого риска заражения, прежде всего медицинских работников», — сказал Гинцбург. Он рассказал, что в стране идет масштабирование производства вакцины, к процессу подключаются новые производственные площадки. 

Промежуточные результаты пострегистрационных исследований вакцины «Спутник V», по его словам, будут опубликованы в скором времени. 

6 ноября агентство «Интерфакс» со ссылкой на Гинцбурга сообщило, что в Москву и регионы в выходные поставят первую партию вакцины от коронавируса для массовой вакцинации. В пресс-службе Минздрава уточнили, что партия вакцины предназначена для людей из групп риска. 

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа, а производство препарата началось через четыре дня — 15 августа. В данный момент проходят пострегистрационные испытания вакцины, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется к концу 2020 г.

Ранее по теме: Путин надеется на начало массовой вакцинации от коронавируса в конце года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных