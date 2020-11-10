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Алиев заявил об историческом значении соглашения о прекращении войны в Карабахе

Ведомости

Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе имеет историческое значение, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к азербайджанскому народу, сообщается на его сайте.

«Это заявление имеет историческое значение. Это заявление — наша славная победа. Я рад, что сегодня передаю эту радостную весть народу Азербайджана. Считаю, что одна из причин подписания этого заявления — наша блестящая победа, наша историческая победа, освобождение Шуши от оккупации, Шуша — это венец Карабаха!» — заявил Алиев.

Ранее пресс-секретарь президента непризнанной республики Нагорный Карабах (НКР) Ваграм Погосян сообщил, что военные силы НКР полностью потеряли контроль над городом Шуша.

Сегодня Алиев, премьер-министр Армении Пашинян и президент России Путин подписали соглашение о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 10 ноября. Подписанное соглашение предусматривает ввод в регион 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники из состава 15-й отдельной мотострелковой бригады (Самара), подготовленной заранее для проведения миротворческих операций.

Ранее по теме: Российские войска останутся в части Карабаха на пять лет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных