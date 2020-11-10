Алиев заявил об историческом значении соглашения о прекращении войны в Карабахе

«Это заявление имеет историческое значение. Это заявление — наша славная победа. Я рад, что сегодня передаю эту радостную весть народу Азербайджана. Считаю, что одна из причин подписания этого заявления — наша блестящая победа, наша историческая победа, освобождение Шуши от оккупации, Шуша — это венец Карабаха!» — заявил Алиев.