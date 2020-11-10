Алиев заявил об историческом значении соглашения о прекращении войны в Карабахе
Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе имеет историческое значение, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к азербайджанскому народу, сообщается на его сайте.
«Это заявление имеет историческое значение. Это заявление — наша славная победа. Я рад, что сегодня передаю эту радостную весть народу Азербайджана. Считаю, что одна из причин подписания этого заявления — наша блестящая победа, наша историческая победа, освобождение Шуши от оккупации, Шуша — это венец Карабаха!» — заявил Алиев.
Ранее пресс-секретарь президента непризнанной республики Нагорный Карабах (НКР) Ваграм Погосян сообщил, что военные силы НКР полностью потеряли контроль над городом Шуша.
Сегодня Алиев, премьер-министр Армении Пашинян и президент России Путин подписали соглашение о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 10 ноября. Подписанное соглашение предусматривает ввод в регион 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники из состава 15-й отдельной мотострелковой бригады (Самара), подготовленной заранее для проведения миротворческих операций.