В Карабахе подтвердили потерю города Шуши
«К сожалению, на сегодняшний день мы вынуждены признать, что череда неудач все еще преследует нас и город Шуши полностью вне нашего контроля», — написал он.
Погосян добавил, что «противник находится на подступах» к столице НКР — Степанакерту, поэтому существование города находится «под угрозой». Для того, чтобы сохранить НКР, нужно «приложить все усилия» и в Степанакерте, и по другим направлениям, подчеркнул пресс-секретарь.
Накануне, 8 ноября, о взятии Шуши сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Однако официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян эту информацию не подтвердил, заявив, что бои за Шуши еще продолжаются.
27 сентября между Азербайджаном и Арменией начались активные боевые действия на территории Нагорного Карабаха, провозгласившего свою независимость в 1991 г., формально входящего в состав Азербайджана, но исторически населенного армянами. В эскалации конфликта стороны взаимно обвиняют друг друга. При этом Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию». Армения, в свою очередь, заявила о готовности признать независимость НКР.