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В Карабахе подтвердили потерю города Шуши

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Военные силы непризнанной республики Нагорный Карабах (НКР) полностью потеряли контроль над городом Шуши, сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян.

«К сожалению, на сегодняшний день мы вынуждены признать, что череда неудач все еще преследует нас и город Шуши полностью вне нашего контроля», — написал он.

Погосян добавил, что «противник находится на подступах» к столице НКР — Степанакерту, поэтому существование города находится «под угрозой». Для того, чтобы сохранить НКР, нужно «приложить все усилия» и в Степанакерте, и по другим направлениям, подчеркнул пресс-секретарь.

Накануне, 8 ноября, о взятии Шуши сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Однако официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян эту информацию не подтвердил, заявив, что бои за Шуши еще продолжаются.

27 сентября между Азербайджаном и Арменией начались активные боевые действия на территории Нагорного Карабаха, провозгласившего свою независимость в 1991 г., формально входящего в состав Азербайджана, но исторически населенного армянами. В эскалации конфликта стороны взаимно обвиняют друг друга. При этом Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию». Армения, в свою очередь, заявила о готовности признать независимость НКР.

Ранее по теме: Азербайджан сообщил об отступлении войск Армении в Карабахе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных