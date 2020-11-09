Азербайджан сообщил об отступлении войск Армении в Карабахе
Войска Армении в ходе боевой операции в зоне конфликта в Нагорном Карабахе понесли потери на нескольких участках фронта и были вынуждены отступить, сообщило Минобороны Азербайджана.
«Боевые операции продолжались в основном на Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронта. В течение суток противнику были нанесены серьезные удары на основных направлениях фронта. Противник, понеся потери в живой силе и военной технике на некоторых участках фронта, вынужден был отступить», — говорится в сообщении. По данным министерства, армия Армении в течение дня 8 ноября и в ночь на 9 ноября подвергла обстрелу позиции азербайджанской армии и населенные пункты.
Позднее министерство обороны Азербайджана сообщило о новых обстрелах со стороны Армении минометов и стрелкового оружия.
Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Государства нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад и окончившее Карабахскую войну 1991-1994 гг. Сам Карабах с 1991 г. считает себя независимой республикой и получает военную и экономическую помощь от Еревана, однако юридически не признан ни им, ни другими странами мира.
Армения и Азербайджан уже трижды договаривались о прекращении огня. Первый этап переговоров прошел в Москве 10 октября при участии министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Второй раз главы министры иностранных дел договорились о перемирии по телефону 17 октября. Третий раз главы МИД Армении и Азербайджана договорились о перемирии 24 октября, оно должно было вступить в силу 26 октября в 8:00 по местному времени. Во всех трех случаях стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и продолжили боевые действия.