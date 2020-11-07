Путин и Макрон обсудили ситуацию в Карабахе и борьбу с терроризмом
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и борьбу с терроризмом, сообщила пресс-служба Кремля.
«При обсуждении ситуации вокруг Нагорного Карабаха выражена серьезная озабоченность по поводу продолжающихся широкомасштабных боестолкновений в зоне конфликта и все более активного вовлечения в него экстремистов, прибывающих из Сирии и Ливии», — говорится в сообщении.
В ходе разговора Путин рассказал Макрону о принимаемых Москвой мерах по возобновлению переговоров между Баку и Ереваном. Стороны подтвердили намерение продолжать посреднические усилия Росси и Франции, в том числе и в рамках группы ОБСЕ.
Стороны коснулись и недавних террористических атак во Франции, подчеркнув решимость обеих стран продолжать борьбу с терроризмом.
Кроме того Путин, обсуждая с Макроном урегулирование внутриукраинского кризиса, указал на необходимость строгого выполнения минского «Комплекса мер» и всех договоренностей, достигнутых в рамках «нормандского формата».
Ранее Путин заявил, что Россия делает все для завершения конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.
Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Государства нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад и окончившее Карабахскую войну 1991-1994 гг.
В эскалации конфликта стороны взаимно обвиняют друг друга. При этом Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах с 1991 г. считает себя независимой республикой и получает военную и экономическую помощь от Еревана, однако юридически не признан ни им, ни другими странами мира.