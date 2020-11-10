В Роспотребнадзоре оценили продолжительность роста заболеваемости COVID-19
Рост заболеваемости коронавирусом среди россиян продолжится еще как минимум неделю, заявила журналистам заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Мы предполагаем, что рост может продолжиться еще как минимум 7-10 дней», — сказала она (цитата по «РИА Новости»). Эксперт отметила, что с наступлением холодов распространение вирусов обычно замедляется, однако, как низкие температуры повлияют конкретно на коронавирус, точно сказать пока нельзя.
Кроме того, говорить о том, что Россия сейчас находится на пике пандемии коронавируса, преждевременно, поскольку ситуация нестабильна и число заболевших растет, подчеркнула Пшеничная. На прирост будут влиять по большей части именно регионы, заявила она. Пик заболеваемости коронавирусом не наступит в них всех одновременно, предупредила эксперт. По ее словам, сроки могут варьироваться в пределах двух-трех недель.
Ранее инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России наступит не раньше, чем в начале декабря. По его мнению, тогда суточный прирост количества заболевших будет составлять 20-22 тыс. человек.
По данным оперштаба, вчера, 9 ноября был зафиксирован максимальный за все время пандемии суточный прирост числа россиян, у которых обнаружили коронавирус — 21 798. Сегодня этот показатель меньше — 20 977. При этом общее количество заболевших достигло 1 817 109. Из них 31 161 пациент умер, 435 207 находятся в активной стадии заболевания, остальные выздоровели.