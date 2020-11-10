В Роспотребнадзоре оценили продолжительность роста заболеваемости COVID-19

Кроме того, говорить о том, что Россия сейчас находится на пике пандемии коронавируса, преждевременно, поскольку ситуация нестабильна и число заболевших растет, подчеркнула Пшеничная. На прирост будут влиять по большей части именно регионы, заявила она. Пик заболеваемости коронавирусом не наступит в них всех одновременно, предупредила эксперт. По ее словам, сроки могут варьироваться в пределах двух-трех недель.