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В Роспотребнадзоре оценили продолжительность роста заболеваемости COVID-19

Ведомости

Рост заболеваемости коронавирусом среди россиян продолжится еще как минимум неделю, заявила журналистам заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. 

«Мы предполагаем, что рост может продолжиться еще как минимум 7-10 дней», — сказала она (цитата по «РИА Новости»). Эксперт отметила, что с наступлением холодов распространение вирусов обычно замедляется, однако, как низкие температуры повлияют конкретно на коронавирус, точно сказать пока нельзя.

Кроме того, говорить о том, что Россия сейчас находится на пике пандемии коронавируса, преждевременно, поскольку ситуация нестабильна и число заболевших растет, подчеркнула Пшеничная. На прирост будут влиять по большей части именно регионы, заявила она. Пик заболеваемости коронавирусом не наступит в них всех одновременно, предупредила эксперт. По ее словам, сроки могут варьироваться в пределах двух-трех недель.

Ранее инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России наступит не раньше, чем в начале декабря. По его мнению, тогда суточный прирост количества заболевших будет составлять 20-22 тыс. человек.

По данным оперштаба, вчера, 9 ноября был зафиксирован максимальный за все время пандемии суточный прирост числа россиян, у которых обнаружили коронавирус — 21 798. Сегодня этот показатель меньше — 20 977. При этом общее количество заболевших достигло 1 817 109. Из них 31 161 пациент умер, 435 207 находятся в активной стадии заболевания, остальные выздоровели.

Ранее по теме: Инфекционист назвал новую возможную дату пика коронавируса в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных